Ausschnitte aus dem Lebenswerk

Hanna Schmedt ging in ihrer Begrüßung vor allem auf das Entstehen und die Geschichte des kunstbegeisterten Damen-Sextetts ein. 1991 gründete sich der Verein „Grüne Erde“, ein Zusammenschluss von bis zu 60 Malerinnen und Malern aus der Region. Den Vereinsnamen leitete man vom Mineral „Grünerde“ ab. Dieses ist von meergrüner Farbe und wird seit der Antike als Erdfarbe in der Malerei verwendet.

Erstes „Atelier“ der Gruppe war der heutige Ausstellungsort, später zog man zur Ibbenbürener Straße um, in das „älteste Haus“ Tecklenburgs. Man malte zusammen, besuchte Ausstellungen, lernte von vielen bekannten Künstlern und Dozenten, die man einlud, wie zum Beispiel Hans Ulrich Kekow oder Friedel Kreuzberg.

Hans-Ulrich Kekow, Künstler und Kunsterzieher, ist seit vielen Jahren Dozent und Kursleiter in der Erwachsenenbildung, unter anderem an den Volkshochschulen in Lengerich und Osnabrück. Friedel Kreuzberg ist Maler und Grafiker. Er ist kein Tier- und Jagd-Maler im klassischen Sinn, der nur einen röhrenden Hirsch auf die Leinwand bringt, sondern das abbildet, was er in der freien Natur sieht.

Hanna Schmedt dazu: „Als Herr Kekow uns unterrichtete, habe ich erst einmal gelernt, was Perspektive ist und wie man sich auf ein Objekt einlässt. Torsten Müller hat mich für die Kreide begeistert. Schon als Schulkind habe ich die Tafel mit Motiven aus dem Unterricht „verschönert“, jetzt konnte ich Kreide in meine Bilder aufnehmen.“

Jährlich gestaltete der Verein Ausstellungen oder veranstaltete Kunstaktionen. Dabei sei nur an den Verkauf eigener Bilder erinnert, dessen Erlös zur Reparatur der Orgel in der Stadtkirche Lengerich verwendet wurde. Oder die Bilderaktion, mit denen die unsanierten Häuser die Bahnhofstraße in Lengerich verschönert wurden.

2013 kam das Ende des Vereins. Dr. Kai Dormann erklärte dazu im Gespräch: „Der Verein hatte immer weniger Mitglieder und war dann leider auch überaltert. Der finanzielle Aufwand war nicht mehr zu rechtfertigen. So haben wir den Verein schweren Herzens aufgelöst. Die Damen haben sich aber weiterhin getroffen und so ist etwas Neues entstanden.“

Zur Ausstellungseröffnung waren viele ehemalige Vereinsmitglieder und Dozenten erschienen. Die Werke der Künstlerinnen können samstags von 14 bi 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden.