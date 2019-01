Politiker gehen auf „Kneipentour“

Derzeit finden sämtliche Sitzungen des Stadtrates und der größte Teil der Ausschüsse im Kulturhaus statt. Auch wenn das nicht optimal ist. Die Akustik lässt zu wünschen übrig, im Sommer ist es zu heißt, im Winter zu kalt. Das wird sich nach der Renovierung ändern. Doch bis dahin müssen Ausweichquartiere gefunden werden.

„Wir werden kreativ sein“, kündigt auf Anfrage dieser Zeitung Bürgermeister Stefan Streit an. „Wir werden reihum in den Ortsteilen tagen.“ Das geschieht jetzt bereits mit der letzten Ratssitzung des Jahres. Sie fand im Dezember in Brochterbeck in der Gaststätte Franz statt. Gehen die Kommunalpolitiker also auf Kneipentour? Da muss der Bürgermeister lachen. Es gebe genügend Ausweichmöglichkeiten. Neben den Gaststätten unter anderem Schulen oder auch die Remise von Haus Marck. Ist das Kulturhaus fertiggestellt, wird es auch wieder von der Stadt genutzt.

Etwas problematischer sieht es bei der Tecklenburg Touristik aus. Sie führt regelmäßig Veranstaltungen im Kulturhaus durch, darunter auch welche mit bis zu 200 Besuchern. In dieser Größenordnung fehlen Ausweichquartiere, weiß Geschäftsführerin Christina Köster. Es werde weiterhin zum Beispiel Kabarett-Abend geben – in der Übergangszeit dann eben etwas kleiner. Alternativen zum Kulturhaus sieht sie in diesem Bereich zum Beispiel auf Haus Marck und Haus Hülshoff, eventuell auch im Puppenmuseum.

Dass das Kulturhaus renoviert wird, begrüßt Christina Köster. „Es ist ja tatsächlich nötig“, findet sie und freut sich bereits darauf, wenn dort wieder Veranstaltungen stattfinden können.

Doch noch wird das Gebäude eifrig genutzt. Am 24. Februar steht eine Multivisionsshow über Korsika mit Hartmutz Krinitz auf dem Programm, „Dietutnix“ gastiert am 15. und 16. März dort, am 15. Mai gibt es Kabarett mit Maria Vollmer.

Vom 11. bis zum 19. Mai wird es zum zweiten Mal nach 2016 wieder eine Kulturwoche geben, kündigt Christina Köster an. Akteure aus den Ortsteilen, Freilichtbühne und Otto Modersohn Museum würden sich unter anderem beteiligen. Vieles werde draußen stattfinden. So sei die Tecklenburg Touristik mit einem Picknick-Konzert dabei. Unter dem Titel „Trompetenbaum und Geigenfeige“ wird zudem am 1. September ein Konzert auf Haus Hülshoff veranstaltet.