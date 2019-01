„Selbstheilung macht glücklich“ heißt es am Donnerstag, 17. Januar, ab 19.30 Uhr im Haus des Gastes. Autorin Claudia Grothues liest aus ihrem Buch „Salutogenese“.

Zu einer Winterwanderung rund um Tecklenburg mit Rainer Budke und Hannelore Eberth wird am Samstag, 26. Januar, eingeladen. Los geht es um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz. Dann sollen die Teilnehmer den Kältereiz spüren.

„Morgentau und Kräuterduft“ ist eine Wanderung mit Stefanie Fornfeist überschrieben. Sie startet am Samstag, 2. März, um 8 Uhr ab der Tourist-Information in Ladbergen. Wer essbare Frühlingsblüher entdecken will, kann das am Samstag, 23. März, gemeinsam mit der Kräuterexpertin Eva Kongsbak. Die Teilnehmer treffen sich um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz und machen sich auf den Weg zu Löwenzahn, Giersch und Gänseblümchen.

Kochen mit den jungen, wilden Kräutern, die Mutter Natur serviert, können Interessierte am Montag, 1. April, ab 18 Uhr in der Lehrküche der Hauptschule.

„Dem Vitaminkönig Bärlauch“ erleben, riechen, kosten und sammeln, das ist am Samstag, 6. April, mit Rainer Budke und Hannelore Eberth möglich. Treff ist um 14.30 Uhr am Amtsgericht.

Weitere Informationen zu den themenbezogenen Wanderungen, Vorträgen und Kursen sowie dem gesamten Programm gibt es unter www.kneipp-verein-tecklenburger-land.de.