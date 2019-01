4564 Euro sind ein Rekord-Ergebnis

„Stern über Bethlehem, zeig‘ uns den Weg“ sangen die 56 Mädchen und Jungen in Anlehnung an die biblische Weihnachtsgeschichte, die am Samstag am Aussendegottesdienst zur 27. ökumenischen Sternsingeraktion in der Stiftskirche teilgenommen haben. Die Rekordsumme von 4564,36 Euro kam dabei zusammen. Unter dem Motto „Wir gehören zusammen“, das jeder als gewebtes Freundschaftsbändchen am Handgelenk tragen konnte, waren die Kinder und Jugendlichen als Weise aus dem Morgenland und Sternträger unterwegs, brachten Gottes Segen zum neuen Jahr zu den Haushalten im Stiftsdorf und sammelten Spenden für das Hilfsprojekt „Yancana Huasy“ in Peru.

„In der Hauptstadt Lima des südamerikanischen Landes werden besonders Kinder und Jugendliche betreut, die einzigartig sind“, berichtete Carolin Wessels von der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen. Pastorin Ulrike Wortmann-Rotthoff erklärte, dass es Menschen mit Behinderung schon zur Zeit Jesu gegeben habe. Die beiden dankten den Sternsingern, die sich mit den jungen Leuten in Peru solidarisch zeigen.

„Die meisten Leute waren richtig nett und haben sich für uns Zeit genommen“, freute sich Felix, der in einer Gruppe mit Endrik, Moritz und Ole unterwegs war, die der Jugendliche Timo begleitete. Der Zehnjährige bemerkte aber auch, dass es „Leute gibt, die uns ignorieren“. Nicht alle Haustüren stehen offen. Menschen seien laut Felix zu Hause und zu sehen, öffnen aber nicht.

Etliche Einwohner geben den Kindern Süßigkeiten als Wegzehrung mit, doch Felix sagt, dass einige Sachen bereits abgelaufen waren. „Andere Süßigkeiten waren schon geöffnet oder wir haben Pralinen mit Alkohol bekommen“, wunderte sich diese Gruppe. An den meisten Häusern fanden die vier Jungen aber offene Türen vor.

In der Mittagszeit machten alle Aktiven im Gruppenraum der katholischen Kirche St. Hedwig Pause. Einige Helferinnen in der Küche servierten ihnen Spaghetti Bolognese als Sternsingermenü. Abends feierten Ulrike Wortmann-Rotthoff und ihr katholischer Kollege Pfarrer Peter Kossen in dem Gotteshaus an der Elbinger Straße den Abschlussgottesdienst, den die Musikgruppe „conTakt“ mitgestaltete. Die Geistlichen verdeutlichten, dass die Mädchen und Jungen im Stiftsdorf gezeigt hätten, „dass sie Königskinder sind“. Durch ihren Einsatz für die Altersgenossen in Peru würde deutlich: „Jeder Mensch hat Wert und Würde“.

Vor dem Öffnen der Sammeldosen erhielten die Aktiven aus den Händen der Organisatoren Björn Igelbrink und Michael Zumsande Dankesurkunden. Einige Kinder und Jugendlichen waren bereits zum achten, zehnten oder zwölften Mal mit dabei. Andere reisten aus Mannheim an, um in Leeden die Großeltern zu besuchen und beim Sternsingen mitzumachen.

Ein besonderes Lob richteten die Verantwortlichen an André Klausmeier. Der 34-Jährige ist seit Beginn der flächendeckenden ökumenischen Sternsingeraktion im Jahr 1993 mit dabei. Bis 2002 war er selbst Sternsinger, danach fuhr er im Auto Gruppen. Nach einem abermals aktiven Einsatz mit Freunden in einer Erwachsenengruppe im Vorjahr konnte die Sternsingeraktion dieses Jahr wieder auf André Klausmeier zählen.