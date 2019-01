Unermüdlicher Einsatz für die Kinder

„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ war das Motto der Sternsingeraktion. Die Mädchen und Jungen aus Tecklenburg und Ledde trafen sich unter diesem Motto zunächst in St. Michael zur Aussendungsfeier. 48 Kinder und 16 Erwachsene aus den beiden Ortsteilen waren dann unterwegs, um den Segen zu den Menschen an die Haustür zu bringen und für Kinder in Peru zu sammeln. Andere unterstützten die Aktion im Hintergrund, in dem sie für die Verpflegung der hungrigen Segensbringer sorgten. 4670 Euro kamen zusammen.

Zum Abschluss der Aktion feierten alle gemeinsam einen Dankgottesdienst in der Ledder Dorfkirche und genossen ein Spaghetti-Essen. Dabei tauschten sie sich über die unterschiedlichen Erfahrungen aus. Manche der Jugendlichen waren schon über zehn Mal als Könige verkleidet unterwegs, andere Kinder sind zum ersten oder zweiten Mal mitgegangen. Es schien jedoch allen gut gefallen zu haben, dem Wetter zum Trotz.

Das aktuelle Motto passt nicht nur gut zu den Sternsingern allgemein, sondern besonders zu der Aktion im Tecklenburger Land, schreiben die Organisatoren. Seit vielen Jahren schon wird die Aktion selbstverständlich ökumenisch vorbereitet und durchgeführt.

„Wir gehören zusammen“ ist eine Feststellung und kein Diskussionspunkt. Das Zusammengehörigkeitsgefühl war auch im Vorfeld bei den Organisatorinnen aus Tecklenburg und Ledde zu spüren, die die gesamte Aktion für beide Orte gemeinsam planten. Dass sich der Zusammenhalt nicht nur auf die eigene Gemeinde beschränkt, zeigt der unermüdliche Einsatz für die Kinder weltweit, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Religion.

Der Erlös, der dem Kinderhilfswerk „Die Sternsinger“ zu Gute kommt, wird vor allem für das Projekt „Yancana Huasy“ in Lima (Peru) verwendet. Dieses Projekt widmet sich der Inklusion. Dort werden Kindern mit einer Behinderung und ihren Familien die nötigen Therapien und Unterstützungen, die sie brauchen, sowie Unterricht in inklusiven Schulklassen geboten.