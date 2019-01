Ein Prost auf die Gesundheit

Rund 100 Geräte stehen mittlerweile im Altkreis Tecklenburg und versorgen 27 000 Menschen mit frischem, sprudelndem Wasser. Beeindruckende Zahlen, die Martin Rutemöller vom Verein „Wasser für Menschen“ nennt. 50 bis 60 Schulen sind mittlerweile kostenlos mit Trinx-Wasserspendern versorgt worden. Hinzu kommen Betriebe, die sich an den Kosten beteiligen. Deutschlandweit sei man hier führend, betont Johann Knipper nicht ohne Stolz. Der Geschäftsführer des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (WTL), kündigt an, dass nun auch die rund 80 Kindergärten im Bereich des Verbandes ausgestattet würden.

Knipper und Rutemöller überreichten am Dienstagmorgen zwei Urkunden an die Hausherren von Kreis- und Stadtverwaltung: Landrat Dr. Klaus Effing und Bürgermeister Stefan Streit. Denn auch deren Mitarbeiter nutzen den Wasserspender, der nun „offiziell“ in Betrieb ist. Beide Behörden befinden sich unter einem Dach. Im Eingangsbereich zur gemeinsam genutzten Kantine ist das Gerät untergebracht. Und wird sehr rege genutzt, wie Brigitte Dunkel vom Haupt- und Personalamt des Kreises weiß.

Das Wasser als gesundes Lebensmittel, zudem noch aus der Region kommend, schmeckt der Runde, die sich zur Einweihung zusammenfindet. Die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter ist sowohl dem Kreis als auch der Stadt ein wichtiges Anliegen. In Kooperation hätten beide im vergangenen Jahr einen Gesundheitstag durchgeführt, erinnert Stefan Streit an die Zusammenarbeit. „Das setzt sich jetzt fort.“