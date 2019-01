2021 wird das 100-jährige Bestehen gefeiert

Im Jahresrückblick rief Schriftführer Ludger Jostmeier die zahlreichen Aktivitäten des Vereins in Erinnerung, die durchweg gut besucht gewesen seien. Das gelte auch für das Schützenfest, bei dem der Programmablauf wegen heftigen Regens mehrmals angepasst werden musste.

Der Kassenbericht von Kassierer Dietmar Oeljeklaus war überzeugend aufgebaut und wies etliche positive Punkte auf, heißt es im Bericht des Vereins, sodass die Entlastung des Vorstands einstimmig erfolgte.

Die anstehenden Neuwahlen wurden schnell abgearbeitet. Neue Kassenprüfer sind Luca Sellmeier und Lennart Stalfort. Als Kranzträger fungieren Stefan Schäfer und Thorsten Wieschebrock. In ihren Ämtern bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Gerrit Stalfort, der zweite Kassierer Christian Beckmann, der zweite Schriftführer Martin Brink, Hauptmann Roy Sellmeier, Adjutant Daniel Schulte-Laggenbeck und Fahnenträger Thorsten Steuter.

Abschließend wurde noch darauf hingewiesen, dass das vom Verein erbaute Kriegerehrenmal im Jahr 2021 seit 70 Jahren besteht. In der heutigen unruhigen Zeit sei eine Teilnahme an der Kranzniederlegung sehr wichtig, hieß es in der Versammlung.