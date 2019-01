Als erstes wartet die Bevölkerung der Stadt wohl darauf, dass es sich beim Hotel „Burggraf“ sichtbar weiterentwickelt. Dazu gehört zunächst der Abriss des Altbaus, der, wie es aussieht, im Spätsommer oder Herbst beginnen wird. Zeitgleich soll die gründliche Renovierung des Kulturhauses starten. Das ehemalige Kreisheimathaus gehört der Stadt seit 2004. Viel Geld ist seitdem nicht investiert worden. Nun sollen es 3,6 Millionen Euro sein.

Das erste neue Projekt, das in Tecklenburg fertiggestellt wird, ist der Kindergarten „Die Waldwichtel“ am Waldfreibad. Der Bau entwickelt sich und lässt bereits mehr als erahnen, wie er einmal aussehen wird. Zur Entschärfung der Kindergartensituation soll auch ein Kindergartenneubau in Brochterbeck beitragen. Noch in diesem Jahr soll dort eine Drei-Gruppen-Anlage entstehen.

Gas geben muss die Stadt bei der Schaffung eines zweiten Kneipp-Badbetriebes. Denn der ist notwendig, um weiterhin Kneipp-Kurort bleiben zu können. Jahrelang haben die zuständigen Behörden Geduld gezeigt, doch nun muss als Voraussetzung ein weiterer Betrieb (neben dem Bad in der Klinik Tecklenburger Land) her. Sonst geht nicht nur der Kneipp-Titel flöten, sondern auch der jährliche Landeszuschuss in Höhe von rund 170 000 Euro. Die planerischen Vorleistungen sind vollbracht, nun soll am Waldfreibad ein Kneipp-Zentrum entstehen.

Ein neues Baugebiet wird es in diesem Jahr am Oberbauer in Ledde geben. Mit der Erschließung wird demnächst begonnen. Dann soll dort auch ein Seniorenzentrum gebaut werden.

Nach dem Integrierten Handlungskonzept, dass 2010 erarbeitet und 2011 beschlossen worden ist, soll nun ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept kommen. In Ortsteil-Checks und Versammlungen sollen die Bürger mitreden können. Dabei ist es interessant, sich die Forderungen aus dem alten Konzept noch einmal anzusehen. Vieles ist umgesetzt worden, zum Beispiel die Gestaltung der Moorstraße in Brochterbeck, die Aufwertung des Dorfplatzes in Ledde, der Bau einer Remise in Leeden oder der bevorstehende Neubau des Hotels in Tecklenburg.

Was nun, acht Jahre später, immer noch fehlt, ist ein damals dringend gefordertes Leerstandskataster sowie ein Konzept für die Nutzung des alten Rathauses. Und noch ein Konzept fehlt: „Insbesondere das Zentrum Tecklenburgs ist mit einem optimierten Branchenmix als zukunftsfähiger Handelsstandort zu sichern“, heißt es 2011 bei den Handlungsfeldern und Zielen. So sollen die Kunden an den Einzelhandel gebunden werden. Zudem sollen die saisonalen Schwankungen, die durch den Tourismus entstehen, in ihren Auswirkungen auf Einzelhandel und Dienstleistungen minimiert werden. Die acht Jahre alte Liste ist also noch nicht abgearbeitet.