Kinder vor Gewalt schützen

Tecklenburger land -

Der Inner Wheel Club Tecklenburger Land setzt seine deutschlandweite Tradition zum „Tag der guten Tat“ fort und unterstützt finanziell in diesem Jahr das Projekt „Mein Körper gehört mir“ in Zusammenarbeit mit dem Verein „Dunkelziffer“. Es handelt sich um ein präventives Sozialprojekt, das die Problematik der sexuellen Gewalt angeht, erläutert Dr. Vera Hasselmann, Präsidentin des Inner Wheel Clubs Tecklenburger Land.