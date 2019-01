„Städtebaulich daneben“

Ulrich Rottmann erinnert sich an die Verkehrsplanung vor 60 Jahren

Tecklenburg -

Alte Geschichten wecken Erinnerungen. So auch der am Mittwoch erschienene Bericht „Romantik ohne Verkehrsbremse“. Da ging es einerseits um die Touristen, die früher mit Bussen und Pkw durch die historische Altstadt gefahren sind und vergeblich nach einem Parkplatz suchten. Und es ging andererseits um einen Leit- und Bebauungsplan, der vor 60 Jahren vom Stadtrat abgesegnet worden ist. Damit sollte der Verkehr aus der Altstadt herausgehalten werden. Der gebürtige Tecklenburger Ulrich Rottmann, der mittlerweile in Westerkappeln wohnt, hat damals die Diskussion miterlebt.