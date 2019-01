Alles dreht sich um die Liebe

Bereits zum dritten Mal lädt Pfarrer Björn Thiel am Donnerstag, 14. Februar, ein. „Kommen sie um 19 Uhr zu uns in den Valentinstag-Gottesdienst für Frisch- und Langzeit-Liebende. Ein besonderer Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in Tecklenburg, der ganz im Zeichen der Liebenden steht“, heißt es in der Einladung. Pfarrer Björn Thiel wird Liebe und Partnerschaft wieder unter einem neuen Licht beleuchten.

Wie auch im vergangenen Jahr können Paare sich segnen lassen. Außerdem wird ein „Candle Light Dinner“ verlost. Den musikalischen Rahmen gestaltet erneut die Band „StückWerk & Friends“ mit einfühlsamen Stücken aus der Rock- und Popmusik. So werden besondere Momente für die Paare geschaffen.

Im vergangenen Jahr waren es rund 150 Besucher, die die Kirche gefüllt haben. Auf eine große Zahl hofft die Kirchengemeinde auch jetzt wieder, denn: „Eng zusammenrücken kann man auch gut in Kirchenbänken.“

Der Valentinstag basiert auf einer alten Legende: Es ist die Geschichte eines christlichen Priesters, Valentin von Terni , der im dritten Jahrhundert Verliebte traute, obwohl das Christentum zu dieser Zeit verboten war. Den frisch Getrauten schenkte er Blumen aus seinem Garten.

Allerdings flogen die Trauungen auf und Valentin von Terni wurde auf Befehl des Kaisers Claudius II. enthauptet. Später sprach man ihn als Märtyrer heilig, denn nur 40 Jahre nach seinem Tod ist das Christentum Staatsreligion geworden.