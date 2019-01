Lebendige Erinnerung an den Bergbau

Tecklenburg-Ledde -

Nach dem Ende des Ibbenbürener Steinkohlenbergbaus erinnert Hans Röhrs in einer Zeitreise an dessen vielfältige, nahezu vierhundertjährige Geschichte. Davon erzählt der pensionierte Bergmann am Freitag, 25. Januar, ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.