Fragen nach Hilfsmitteln und Glauben

Wer als Protestant in einen katholischen Gottesdienst geht, erkennt manche Unterschiede in der Umsetzung des Abendmahls. Dabei gehe es gar nicht um inhaltliche Unstimmigkeiten. Der zentrale Punkt der Streitigkeiten bleibt die Umsetzung des Abendmahls und diese gelte es zu überwinden. Das war Thema beim jüngsten „Tecklenburger Gespräch“.

Kurz vor ihrem Vortrag, verteilt Professorin Dr. Dorothea Sattler verschiedene Bilder und Texte. Alle in Bezug zu setzen mit der zentralen Frage des Abends: „Abendmahl und Eucharistie als bleibender Streitpunkt der Konfessionen?“. Die Bilder zeigen zwar keine Lösungen für den Konflikt, verdeutlichen aber die verschiedenen Erwartungen der Konfessionen an die Eucharistie.

Wer als Protestant in einen katholischen Gottesdienst geht, findet nicht die Umsetzung des „kreisenden Bechers“ vor. Der Kelch wird während des Abendmahls nicht an alle Besucher weitergereicht, sondern nur an ausgewählte Personen. Eine Verständigung über diesen Punkt wurde zwischen den Konfessionen nicht gefunden.

Bislang bleibt eine Schwierigkeit die Ämterfrage. In der katholischen Kirche kann nur ein geweihter Priester der Eucharistie vorstehen. Aus dieser Sicht gilt das Abendmahl in der evangelischen Kirche nicht als gültig. Die Frage, die im Raum steht, regt zur Frage an, ob ein anderer Vorsteher Jesus daran hindern könnte, im Abendmahl vergegenwärtigt zu werden.

In der Gesprächsrunde wurde der große Diskussionsbedarf der Besucher deutlich. Diese, zumeist gut informiert, werfen kritische Äußerungen in die Runde, die aufgenommen und bestätigt oder widerlegt wurden. Gerade zur Frage „Wie weit ist die Ökumene gekommen?“ melden sich viele Teilnehmer zu Wort. Mehrere Diakone und Pfarrer äußern, dass es einen „vorauseilenden Ungehorsam“ gebe. Niemand würde die Besucher vor der Kommunion nach der Konfession fragen. Sie würde einfach ausgeteilt.

Besonders appelliert die Professorin für Dogmatik und ökumenische Theologie für mehr Gespräche und Austausch innerhalb der Ökumene. Dafür müsse man sich auch die eigenen Ziele vor Augen führen. „Will ich mehr Annäherung und Gemeinschaft?“

Bei Annäherungen zu einer Mahlgemeinschaft müsse man sich die Gemeinsamkeiten vor Augen führen. Die Konfessionen glauben an die Vergegenwärtigung von Jesus Christus. Die Frage, wie genau das passiert, könne sowohl vom evangelischen als auch katholischen Standpunkt aus nur mit Hilfsmitteln erklärt werden. Was im Vordergrund stehe, sei eine Frage der Priorität. „Ist es mir wichtiger, an diesen Hilfsmitteln festzuhalten oder am gemeinsamen Glauben?“