Planung geht in die letzte Runde

Es sind nur zwei Tagesordnungspunkte – aber die sind von immenser Bedeutung für die Stadt. Im Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss geht es am Dienstag, 22. Januar, ausschließlich um den Neubau des Hotels „Burggraf“. Die Kommunalpolitiker müssen wahrscheinlich eine Sonderschicht einlegen, wenn sie sämtliche Unterlagen lesen wollen. Ein dicker Stapel Papier liegt ihnen vor. Grundlage für die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans. Es geht in die letzte Runde.

Vor den Beschlüssen gilt es abzuwägen – Stellungnahmen sind unter anderem von Behörden und einer Nachbarkommune eingegangen. Westerkappeln moniert, dass die Auswirkungen eines neuen Hotels auf die Gemeinde nicht untersucht worden seien und befürchtet eine „übermächtige Konkurrenz“.

Die Stadt Tecklenburg hat solch eine Untersuchung nicht für notwendig gehalten, weil es um eine Reaktivierung des bestehenden Übernachtungspotenzials gehe. Mit dem Hotelkonzept würden völlig andere und vor allem neue Gäste angesprochen.

Weiter führt die Stadt in ihrer Stellungnahme aus: „Die Internetrecherche des Übernachtungsangebotes Westerkappeln hat ergeben, dass keinerlei vergleichbare Angebote in diesem gehobenen Segment vorliegen. Insofern kann durchaus unterstellt werden, dass Feriengäste, die sich zukünftig für das Hotel Burggraf entscheiden, einer anderen Klientel angehören werden, die nicht zwangsläufig auch zum Publikum eines klassischen Gasthofes gehören.“ Daher stelle der Hotelneubau keine übermächtige Konkurrenz dar, das Westerkappelner Übernachtungsangebot sei anders konzipiert.

Die Stadt verweist zudem darauf, dass Touristen gezielt nach Tecklenburg kämen, um die besondere Landschaft mit steilen Hängen und Tälern zu erleben. „Gemeinden nördlich und südlich des Höhenkammes seien landschaftlich – und somit touristisch – deutlich weniger interessant. Ein weiteres gewichtiges Argument, warum eine Untersuchung nicht für nötig erachtet werde, sei, dass – außer von der Gemeinde Westerkappeln – keine anderen Kommunen oder betroffenen Bürger Bedenken in Bezug auf den Hotelneubau geäußert hätten. Das gelte auch für die ortsansässigen Hotelbetreiber.

Ob und warum sich gegebenenfalls Stammgäste aus Westerkappeln künftig für das neue Hotel in Tecklenburg entscheiden würden, könne nur vermutet werden. „Hier sind jedoch auch die einzelnen Betreiber in Westerkappeln gefordert, ihr Angebot zeitgemäß zu halten“, beendet die Stadt ihre Stellungnahme.

Der Kreis Steinfurt spricht auf andere Themen an – den Natur- und Artenschutz. Dabei geht es unter anderem um Maßnahmen, die zum Schutz von Waldkäuzen und Fledermäusen getroffen werden.

Die Stadt verweist auf eine lange Liste von Maßnahmen. Unter anderem sind das Waldkauzkästen, Habitatbäume im Plangebiet und im Kurpark, Spaltenquartiere für Fledermäuse im Hotelneubau sowie Bauzeitbeschränkungen für Gebäudeabriss und Baumfällungen.

Der Kreis regt außerdem an, die Fensterflächen des Kulturganges und der Restaurantflächen über dämmerungsgesteuerte Jalousien zwischen Sonnenuntergang und -aufgang zu verdunkeln. Das sei im Bereich der Gastronomie nur teilweise umsetzbar, antwortet die Stadt. In den Sommermonaten lägen gastronomische Schließzeit und Dämmerung nah beieinander. Das sei unproblematisch. Auch für die Monate Oktober bis März werden kaum Probleme gesehen, weil dann die Winterschlafzeit der Fledermäuse sei. Problematisch könne es in Frühling und Herbst sein, wenn ein Betrieb auf der Außenterrasse über die Dämmerungszeiten hinaus zu erwarten sei. Geschlossene Lampenkörper sollen dann für Abhilfe sorgen.