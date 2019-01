Eiskönigin trifft Frank‘n‘Furter

Zum Auftakt wehte ein Hauch von Afrika durch den Saal: Mit dem König der Löwen und ihrer charmanten Komposition aus sonnigen Kostümen, duftigen Schleiern, ehrwürdigen Löwenmasken und anmutigem Tanz und Gesang eroberten die Osnabrücker Tänzer und Sänger ihr Publikum im Handumdrehen.

Bei einer hochkarätigen Musicalshow darf selbstverständlich auch die Eiskönigin nicht fehlen. Die eisblaue Erscheinung konstatierte mit schneidender Stimme glaubwürdig, dass Kälte ein Teil von ihr sei.

„The Night of the Musicals“ im Tecklenburger Kulturhaus 1/29 Mit der „Night of the Musicals“ haben die Osnabrücker Tänzer und Sänger offensichtlich einen Nerv getroffen. Mit unzähligen Stoffbahnen, Perücken, reichlich Strass und tollen Stimmen machten die abendliche „Tour de Musical“ im Tecklenburger Kulturhaus zu einem fulminanten Erlebnis. Foto: Astrid Springer

Mit abwechslungsreichen Kostümen und Choreographien brannte das Ensemble im weiteren Verlauf ein wahres Musical-Feuerwerk ab: Von der katholischen Kirche bis hin zum burlesken Rotlichtmilieu reichte der Bogen, darunter Sequenzen aus der Päpstin, Dr. Jeckyll & Mr. Hyde, Sister Act und Rocky Horror Show. Dabei machte eine temperamentvolle Eliza Doolittle aus My Fair Lady keinen Hehl aus ihrem Unmut gegenüber Förderer Professor Higgins und auch die Sehnsucht des Glöckners von Notre Dame nach Tageslicht wurde greifbar.

Neben den klassischen Musicalthemen machte Tale-Act-Entertainment, wie sich das Osnabrücker Ensemble nennt, auch Anleihen im Schlager-Genre: Zu Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“ servierten sie dem Publikum Muffins und brachten anschließend die Reihen mit einem schmissigen Abba-Medley zum Mitwippen.

Als wahrhaftes Vertriebsgenie entpuppte sich die Meerhexe, die der verliebten Arielle das Menschsein wohl ermöglichen wollte, dafür aber bekanntlich einen hohen Preis verlangte und mit viel Verhandlungsgeschick die Bedingungen als „Kleingedrucktes“ vermittelte. Bei so hochkarätiger Versammlung durfte auch die österreichische Kaiserin nicht fehlen – Sissi glänzte in gewohnt prunkvoller Robe.

Eine überzeugende weibliche Version von Freddy Mercury ließ keinen Zweifel aufkommen, was mit dem Queen-Titel „Another One bites the Dust“ gemeint ist. Und last not least zog der selbstverliebte Netzstrumpf-Fetischist Dr. Frank‘n‘Further alle Register und holte als „Sweet Transvestite“ mit dem „Time Wrap“ das Publikum endgültig von den Stühlen.

Unzählige Stoffbahnen, Perücken, reichlich Strass und stimmgewaltige Sänger machten die abendliche „Tour de Musical“ zu einem fulminanten Erlebnis. Mit der Musical-Night haben die Osnabrücker offensichtlich einen Nerv getroffen. Unter den Besuchern jeden Alters waren auffallend viele Kinder, die mit großen Augen die Bühnenshow zu ihren Lieblingssongs verfolgten.