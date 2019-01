Spannende Welt des Wissens

Gemeinsam mit Schulleiterin Evelyn Futterknecht begrüßte Erprobungsstufenleiter Björn Igelbrink alle Gäste und Mitwirkenden. Musikalisch umrahmt wurde der Auftakt durch die Bläserklasse der Jahrgangsstufe 6, die danach bei öffentlichen Proben in der Aula besucht werden konnte. Vokalpraktischen Unterricht gab es im Musikraum, im Kunstraum wurde an Tonfiguren modelliert oder an Monotypien eigens aufgenommener Porträtfotos. Jede Fachschaft lockte mit verschiedenen Angeboten.

Besonderes Interesse fanden die Naturwissenschaften. Die Möglichkeit, Geld aus der „Zauberlösung“ anzuzünden, auch wenn die Eltern Angst um ihre Scheine hatten, schaffte viele kribbelnde Momente. Aber auch das Feuerwerk, das Mikroskopieren und die pH-Wert-Analyse durch Rotkohlsaft waren stets umlagert. In der Sporthalle konnte man bei Trendsportarten wie Hip-Hop und Parcours zuschauen, aber auch bei Volleyball und Tennis.

Ein Highlight im Sprachenraum war das in englischer Sprache aufgeführte Theaterstück der bilingualen Klasse 8a, die neben ihrem regulären Englischunterricht in der Mittelstufe auch in Biologie und Geschichte in englischer Sprache unterrichtet wird.

Präsentiert wurde zudem das vielfältige Angebot an Auslandsaufenthalten. Schülerinnen und Schüler stellten dar, was sie im Rahmen des zehntägigen Austauschprogramms der Jahrgangsstufe 8 mit dem Collége Saint Exupéry in Chalonnes-sur-Loire erlebt haben, im Partnerkonzept der Jahrgangsstufe 9 mit der niederländischen Schule De Waerdenborch in Holten oder mit dem Liceum Nr. 14 in der polnischen Metropole Wroclaw der Jahrgangsstufe 11.

Als Unesco-Schule orientiert sich das GAG in Unterricht, Alltag und Projekten an Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen, an Aspekten der Menschenrechtserziehung und an globalen Themen. In englischsprachigen Seminaren werden in Kooperation mit außerschulischen und internationalen Partnern Strafrechtsprozesse oder Vorgänge im Europaparlament simuliert. Daraus präsentierten Schüler eindrucksvolle Ergebnisse.

Nicht zuletzt hält das GAG ein Integrationskonzept im Fach DaZ (Deutsch als Zielsprache) bereit, ein Förderprogramm für Kinder mit begrenzten Deutschkenntnissen, überwiegend aus Fluchtregionen. Sie stellten Lieder und Nahrungsmittel aus ihren Herkunftsländern vor.