Ehrennadel für Helmut Bäcker

Heiligtag hatte zuvor die zahlreich erschienenen Schützen im Vereinslokal Folsche begrüßt. Die Damen und Witwen des Vereins trafen sich dort zur gleichen Zeit zum Kaffeetrinken und klönen.

Von der Versammlung wurden zwölf neue Mitglieder in den Verein aufgenommen. Somit zählt der Schützenverein nun knapp 200 Mitglieder.

Das Protokoll der Versammlung 2018 wurde vom Schriftführer Martin Folsche verlesen. Anschließend trug Elke Lagemann den Jahresbericht der Spielgemeinschaft Ledde-Lengerich vor und berichtete als erste Schießwartin von den Aktionen der Ledder Schießgruppe. Danach wurde der Jahresbericht von Dirk Heiligtag vorgetragen, der die Ereignisse des vergangenen Schützenjahres Revue passieren ließ. Den Kassenbericht trug der erste Kassierer Jörg Donnermeyer vor. Die Kassenprüfer Werner Birkenkamp und Uwe Hitzmann hatten keinerlei Beanstandungen, dankten dem Kassierer sowie dem Vorstand für die geleistete Arbeit.

Bei den Neuwahlen wurde Werner Birkenkamp einstimmig zum neuen zweiten Vorsitzenden gewählt. Dessen Nachfolger als Kassenprüfer wurde Andre Stalljohann. Den Festausschuss bilden weiterhin Axel Störmer und Hendrik Hinnah, neu hinzu kommen Oliver Igelbrink und Florian Heinrichs.

Die Ehrungen nahmen Hauptmann Andre Landwehr und Adjutant Marc Brüggemann vor.

Abschließend berichtete Heiligtag über das defekte Schießstanddach, welches im vergangenen Jahr vom Sturmtief Friederike stark beschädigt wurde. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Reparaturarbeiten in diesem Jahr beginnen können.

Ab dem 1. Februar geht die Homepage des Schützenvereins wieder online. Unter www.schuetzenverein-ledde-dorf.de kann man sich dann alle aktuellen Termine, Informationen und Aktionen in neuem Design ansehen.

Auch in diesem Jahr wird der Schützenverein Ledde-Dorf am Ostersamstag, 20. April, für die Ledder Bevölkerung ein öffentliches Osterlagerfeuer mit Ostereiersuche für Kinder am vereinseigenen Schießstand am Widum veranstalten.