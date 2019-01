Mehr Platz für die jüngere Generation

Dem ausführlichen Jahresbericht der Schriftführer Jens Wellemeyer und Dominik Langer folgte der detaillierte Kassenbericht der Kassierer Sven Bohne und Jörgen Fortmeyer. Die Kassenprüfer Carsten Brommer und Rene Westermann bestätigten eine zuverlässige und korrekte Führung der Kasse.

Die beiden Schießwarte Olaf Konrad und Detlef Heimann berichteten aus der Schießgruppe und hoffen für die Zukunft auf erhöhte Beteiligung auf den Schießständen. Begleitet wurden die Berichte des abgelaufenen Schützenjahres durch Präsentationen und Fotos auf einer großen Leinwand.

Bei den Wahlen gab es folgende Ergebnisse: Carsten Schnepper wurde als erster Vorsitzender bestätigt und hat nun als zweiten Vorsitzenden nach einstimmiger Neuwahl Olaf Konrad an seiner Seite. Jörgen Fortmeyer folgt auf Sven Bohne als erster Kassierer. Als zweiter Kassierer fungiert nun Daniel Hagen. Er wurde ebenso einstimmig bestätigt wie Jens Wellemeyer als zweiter Schriftführer. Ebenfalls wiedergewählt wurden Uli Prigge als erster Oberst und Udo Schnepper als Beisitzer. Das Amt des ersten Schießwartes übernimmt Kai Scheiders.

Einen Schlussstrich unter die Vorstandsarbeit zog auch Martin Reiffenschneider. Er trat als erster Festausschuss-Vorsitzender nicht mehr zur Wahl an und machte Platz für die jüngere Generation. Heiko Wöstemeier hält nun nach einstimmiger Wahl im Festausschuss die Zügel in der Hand. Das Team wurde außerdem verstärkt durch vier junge Schützenbrüder: Andre Allnoch, Felix Antrup, Nikolas Kaiser und Paul Zillmann. Auch bei den Fahnenträgern gibt es eine Verjüngung. Siegfried Claassen und Klaus Dünnermann trugen viele Jahre die Fahne des Schützenvereins vorweg und traten verdient zurück. Holger Hindersmann, Jan Schulte-Loose und Leon Temme treten nun in ihre Fußstapfen und sind künftig in vorderer Reihe des Schützenvereins beim Umzug zu finden. Als neuer Kassenprüfer wurde Alistair Ross gewählt. Er nimmt beim Jahresabschluss die Prüfung gemeinsam mit Rene Westermann vor. Des Weiteren wurde abschließend Jörg Temme als neuer dritter Oberst gewählt.

Die scheidenden Vorstandsmitglieder Sven Bohne, Martin Reiffenschneider, Klaus Dünnermann, Siegfried Claassen und Günter Wöstemeier wurden vom Vorsitzenden Carsten Schnepper in der Versammlung besonders gelobt und bekamen kleine Präsente.