Der letzte Schritt ist getan

„Wie oft das Hotel „Burggraf“ und Überlegungen, es wiederzubeleben, in den vergangenen Jahren Thema im Bauausschuss war? Das weiß wohl kaum jemand. Eines steht aber fest: Am Dienstagabend hat sich das Gremium zum letzten Mal mit dem Bebauungsplan „ Hotel Burggraf“ befasst und ihn einstimmig als Satzung beschlossen. Folgt der Stadtrat diesem Votum in seiner Sitzung am 12. Februar, ist es das Ende des Planungsverfahrens. „Wir haben das Projekt in Rekordzeit auf den Weg gebracht und in einem eineinviertel Jahr Baurecht geschaffen“, freute sich Stefan Lehmann. Als Stadtplaner beim Ingenieurbüro Tovar hatte er das Verfahren von Anfang an betreut.

„Dieser Ausschuss ist zum letzten Mal damit beschäftigt“, hatte Bürgermeister Stefan Streit zu Beginn der Sitzung angekündigt. Konkret ging es um die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und von Privatpersonen beziehungsweise deren Abwägung.

Wie bereits ausführlich berichtet, sind Bedenken aus Westerkappeln eingegangen, das gerne eine Untersuchung zu den Auswirkungen auf die Gemeinde hätte. Dazu gebe es in diesem Fall keine Verpflichtung, erläuterte Stefan Lehmann. Würde in Tecklenburg ein großer Discounter gebaut, den es in Westerkappeln ebenfalls gebe, sei das etwas anderes. Doch ein Hotel wie der „Burggraf“ und Übernachtungsmöglichkeiten in Westerkappeln, das sei „wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen“. Tecklenburg habe das Ziel, den Tourismus zu stärken, die umliegenden Kommunen hätten andere Schwerpunkte.

Im Prinzip sei die Planung zum dritten Mal offengelegt und präsentiert worden. Weder eine Kommune noch die ortsansässige Hotellerie habe Einspruch erhoben. Deshalb wundere ihn die Eingabe aus Westerkappeln. „Sie ist ein wenig überzogen.“

Hauptsächlich um Umweltbelange geht es in einer Stellungnahme des Kreises Steinfurt. Unter anderem werden dabei artenschutzrechtliche Maßnahmen angesprochen, die teilweise bereits abgearbeitet sind. So seien bereits im vergangenen Sommer 30 Fledermauskästen angebracht worden, berichtete Lehmann. Hinzu kommen Ausgleichsflächen und Kästen für den Waldkauz. Auch zeitliche Fristen werden beachtet. So dürfen Gehölze nur zwischen dem 1. Oktober und Ende Februar gefällt werden. Die zeitliche Umsetzung sämtlicher Maßnahmen ist festgehalten und Teil des Bebauungsplans.

„Diese ganzen Punkte sind haarklein und sauber abgearbeitet worden“, versicherte Lehmann. Verstöße gegen den Artenschutz seien eine Straftat. „Deshalb ist das so wichtig und hat so lange gedauert.“

Bedenken gegen das Boardinghaus, das neben dem Hotel errichtet werden soll, hat die LWL-Denkmalpflege geäußert. Moniert wird, dass „die Blickbeziehung auf die Stadt“ belastet werde. Das sieht Tecklenburg anders. Das Haus liege außerhalb der Sichtachse und beeinträchtige die Stadtsilhouette nicht, führte Lehmann aus.

Um den freien Blick ins Münsterland sorgt sich die Eigentümergemeinschaft Fisch, deren Grundstück sich von der Legge um die Burg bis zur Jugendherberge erstreckt. „Es gibt kein Recht auf freie Sicht“, konstatierte Lehmann. Auch wenn die Veränderung für die Betroffenen unglücklich sei, sei die Beeinträchtigung der Blickbeziehungen zumutbar. „Natürlich ist das ärgerlich für die Leute, aber wir müssen die Interessen abwägen.“ Wegen der erhöhten Lage des Gartens am Burgberg werde die Höhe des Gebäudes abgemildert. Die Blickachse sei partiell weiterhin vorhanden.

Der Fachausschuss stimmte dem Bebauungsplan letztendlich zu und der Vorsitzende Werner Kugler schloss die Sitzung mit den Worten: „Der Plan ist durch.“