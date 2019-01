Im August 2001 hatte Elisabeth Püning als Sprecherin die organisatorischen Aufgaben des Chores übernommen, der damals unter der Leitung von Stefan Rauch agierte. Bereits seit 1998 war sie als Sängerin dabei, als Kantor Aloys Pinn, Gründer des Chores, noch die „Songgruppe“ leitete. Während ihrer Amtszeit erlebte sie als Chorleiter den Jazzpianisten Juri Artamonov, der nach fast sieben Jahren die Leitung von Musica Nova an den Musikpädagogen Sven Leimann übergab.

In den zurückliegenden Jahren gestaltete Musica Nova zahlreiche Auftritte zu verschiedenen Anlässen. Die Zusammenführung von Musica Nova mit dem MGV „Edelweiß“ war eine wichtige Entscheidung, für die Elisabeth Püning mit verantwortlich war. So konnte Musica Nova die Chorarbeit in eigener Verantwortung weiterführen, und die Musikgruppe gewann im Lauf der Zeit neue Sängerinnen dazu. Die Anzahl der Chormitglieder erhöhte sich von neun auf 21, ein Zeichen für die kontinuierlich gute Arbeit. „Es hat Spaß gemacht, all die Aktivitäten zu planen und durchzuführen, weil ich mich jederzeit auf die Mithilfe der Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft verlassen konnte“, schildert die ehemalige Lehrerin. Die Vorbereitungen für das nächste Fest sind im vollen Gang. Am 6. April feiert Musica Nova das 25-jährige Bestehen. Das Jubiläumskonzert findet um 17.30 Uhr in der Stiftskirche statt.