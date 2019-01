Thomas Borchert wird der Pfarrer

Wie die Freilichtspiele mitteilen, gehören außerdem Kevin Tarte, Femke Soetenga, Barbara Tartaglia, Sebastian Brandmeir, Jörg Neubauer und Jan Altenbockum zu den Darstellern.

Patrick Stanke und Milica Jovanovic haben bereits in der vergangenen Saison in „Les Misérables“´einen Riesen-Erfolg gefeiert. Femke Soetenga beeindruckte als „Fee aus dem See“ in „Spamalot“. Thomas Borchert kommt zum ersten Mal nach Tecklenburg. Bis Ende März ist er noch in Berlin in „Tanz der Vampire“ zu sehen.

Zum Inhalt von „ Don Camillo und Peppone“ schreibt die Freilichtbühne: „Wenn zwei Sturköpfe einen Streit austragen, dann ist eine ganze Kleinstadt mit beteiligt. Selbst die Stimme Jesu kann den aufgebrachten Pfarrer Don Camillo nicht mehr besänftigen, wenn er an die Pläne seines Gegners Peppone denkt, der als kommunistischer Bürgermeister für eine bessere Sozialordnung eintritt. Eigentlich wollen beide das Gleiche, nur die Wege sind anders.“

Die beiden Protagonisten gehen auf Konfrontationskurs. Doch bevor das ganze Dorf ins Elend gestürzt wird, sorgt die Liebesgeschichte von Gino und Mariolino für ein Umdenken – eine klassische Romeo und Julia-Geschichte, denn die beiden stammen aus verfeindeten Familien, die die Verbindung ihrer Kinder verhindern wollen.

„Aus einem Erfolg der Filmgeschichte wird ein lebendiges und oft komisches Musical, wir sind eben in Italien, und so ist auch die Musik inspiriert. Ob in Balladen, rebellischen Chorpassagen oder lyrischen Momenten, Abwechslung ist angesagt“, schreibt die Bühne weiter. „Dynamik und starke Emotionen, bis die Fäuste fliegen. Eben typisch Italien. Dazu gehört neben aller Leichtigkeit und dem Dolcefarniente aber auch eine Botschaft. Die Starrheit von Ideologien und Machtansprüchen entspricht nicht mehr unserem Denken. Starrheit im Konflikt verhindert den Blick auf den Menschen, er ist das Zentrum, nicht die abstrakte Idee.“

Wie Don Camillo und Peppone aus dieser Geschichte herauskommen, das können die Zuschauer im Sommer erleben. Am Ende geht es – wie immer im Leben – nur durch Solidarität. Und das alles auf der Bühne in Tecklenburg, wie immer mit einer Spitzenbesetzung, großem Chor und Orchester.

Bis zum 25. August sind 21 Vorstellungen geplant.