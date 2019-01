Viele Fragen rund ums „Platt“

Wie kam das Plattdeutsche nach Westfalen und was unterscheidet es vom Hochdeutschen? Warum heißt Plattdeutsch eigentlich Plattdeutsch? Welche sprachlichen Entwicklungen hat die Sprache durchlaufen? Was führte ab etwa 1500 zum Niedergang der plattdeutschen Sprache? Warum dauert dieser Abstieg seit nunmehr 500 Jahren an? Warum ist das Plattdeutsche trotzdem bis heute nicht gänzlich verschwunden? Wie wird es mit dem Plattdeutschen zukünftig weitergehen? Hat die Sprache überhaupt eine Zukunftsperspektive?

Fragen über Fragen, denen Dr. Christof Spannhoff in einem Vortrag über „Unser Plattdeutsch. Entstehung und Entwicklung“ nachgehen wird. Der Geschichts- und Heimatverein lädt dazu am Dienstag, 29. Januar, ab 19.30 Uhr in das evangelische Gemeindehaus, Walther-Borgstette-Straße 5, ein.

Im zweiten Teil des Vortrags wird der Referent das Plattdeutsche im Tecklenburger Land genauer unter die Lupe nehmen. Warum sprechen die Bewohner von Ladbergen ein merklich anderes Platt als die Einwohner von Tecklenburg, Lengerich oder Lienen? Und wie sind so manche merkwürdige plattdeutsche Begriffe wie zum Beispiel „Spinnekoppen“ zu erklären? Warum heißt der Samstag in Westfalen „Sauterdag“, andernorts aber „Sünauwend“? Und warum der Mittwoch „Goensdag“? Die Antworten auf diese Fragen versprechen für Plattdeutsch-Interessierte einen spannenden Vortragsabend, der einen Zeitraum von gut 1500 Jahren von den Anfängen bis heute abdecken und sicherlich zu lebhafter Diskussion anregen wird, teilt der GHV mit.