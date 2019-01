Nach der Versetzung in den Ruhestand hat sich der Kunstlehrer Albert Riethues noch intensiver seiner Leidenschaft „Fotografie und Bildgestaltung“ gewidmet. So hat er den Kalender „Relikte“ zum Ende des Steinkohlebergbaus in Ibbenbüren erstellt und zur Präsentation seiner umfangreichen fotografischen Bildersammlung seine Homepage www.fotografische-bilder-riethues.de entworfen.

Aktuell stellt er zum dritten Mal großformatige „Fotografische Bilder“ im Torhaus Legge aus. Ein Schwerpunkt in dieser Ausstellung sind Motive aus der Tierwelt.

Im Fotostudio erstellte Tieraufnahmen oder langes Abwarten in der Natur sind nicht die Methode des „Motivjägers“. Seine Tieraufnahmen sind mehr oder weniger zufällige Begegnungen in aller Öffentlichkeit.