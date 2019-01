In dem Stück ging es um Tiere, die in Not geraten sind oder sich verletzt haben. Die 42 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren wurden in das Theaterstück aktiv miteinbezogen und durften Frau Nektarine helfen. So brachten sie viele Kenntnisse mit ein und erfuhren, wie den Tieren geholfen werden kann.

Den Besuch des Theaters Klitzeklein verdankt der Freundeskreis des Kindergartens der Kreissparkasse Steinfurt. Durch eine Spende von 600 Euro wurde der Auftritt ermöglicht, der 42 begeisterten Kindern ein fröhliches Lachen ins Gesicht zauberte.