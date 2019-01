In der Schießgruppe hat Detlef Heimann seinen Titel verteidigt und sich mit 52,3 Ringen durchgesetzt. Silber ging an Olaf Konrad und Bronze an Sascha Borowski, teilt der Verein mit.

Der Sieger bei den Schützen über 50 Jahre heißt Christian Brönstrup. Seine 50,6 Ringe konnten in dieser Kategorie nicht übertroffen werden. Den zweiten Rang erreichte Rainer Schilling vor Uli Prigge.

Die Schützen unter 50 Jahren lieferten sich an den Schießabenden der Vereinsmeisterschaft einen engen Wettkampf. Pascal Lapatke ließ sich den Sieg mit 50,6 Ringen letztendlich nicht nehmen und überließ Florian Kipp (Silber) und Carsten Schnepper (Bronze) die weiteren Plätze.

Der Vereinsmeister aller Gruppen heißt in diesem Jahr wiederum Olaf Konrad. Mit 51,4 Ringen schoss er sich auf den ersten Platz und auf das begehrte Vereinsmeisterbrett.

Carsten Schnepper ehrte zudem Olaf Konrad mit der silbernen Vereinsnadel für 406,2 erzielte Ringe nach 40 Schuss in Folge.