Im Blumenladen geht es rund

Das Stück spielt im Vorbereitungsraum eines Blumenladens. Der Hausbesitzer Walter Bock (Alfred Jostmeier) ist mit der Pächterin des Blumenladens Marta Rogge (Anni Voss) in seinem Haus seit 20 Jahren liiert. Nun hat er sich aber in Eva Balduan (Elke Mergel) verliebt und will alles umbauen. Seiner Ex-Freundin Marta will er die Pacht kündigen. Mit dem Makler Gustav Klug (Reinhold Bäumer) sind schon die neuen Verträge gemacht. Da schlägt ihm Marta während eines Streits eine Blumenvase über den Kopf. Bock verliert das Gedächtnis und ist wieder auf dem Stand, bevor er seine Neue kennengelernt hat. Diese Situation nutzt Marta, um sich ihre Anteile zu sichern. Als ihn ein zweiter Schlag auf den Kopf in die Wirklichkeit zurückholt, stellt er fest, dass ihr nun die Hälfte seines Hauses gehört und Eva nur hinter seinem Besitz her war. Wieder einmal bestätigt sich, dass leichte Schläge auf den Hinterkopf das Denkvermögen fördern.

Auftreten werden auf der Bühne noch der Polizist (Stefan Hackmann) – der versucht, die vermeintlichen Taten aufzuklären, und die Angestellte im Blumenlädchen, Antje Wunder (Marita Kriege). Antje trifft in dem Makler eine alte Liebe wieder. Ob diese wieder aufflammt und wie sich die Schläge auf den Hinterkopf letztendlich auswirken, werden die Zuschauer dann in Brochterbeck erfahren.

Der Eintritt kostet sieben Euro. Karten sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Einlass ist ab 14 Uhr, die historische Gaststätte Franz lädt zu Kaffee und Kuchen ein.