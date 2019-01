Spuren führen zu Kaiser Barbarossa

Kaiser Barbarossa hieß eigentlich Friedrich. Es war sein roter Bart, der ihm den Beinamen einbrachte. Das ist bekannt. Weniger bekannt ist jedoch, dass ein Tecklenburger Graf Stiefonkel des Herrschers war: Egbert. Im Jahre 1139 wurde in Mainz eine Urkunde ausgestellt, in der der dortige Erzbischof Adalbert II. (gestorben 1141), ein Graf von Saarbrücken, dem Kanonikerstift St. Viktor Weinberge in Dulcensheim schenkte (südöstlich von Mainz-Hechtsheim). Unter den Zeugen, die diese Zuwendung beglaubigten, befand sich auch ein Mann namens „Egbertus“, der als „comes de Tengenburc“ – also als Graf von Tecklenburg – näher gekennzeichnet wurde. Wenn auch die Schreibung der Herkunftsbezeichnung des Egbert von der heutigen Form abweicht, so ist sie doch die erste, bisher bekannt gewordene Nennung des Namens Tecklenburg.

Leider lässt sich das genaue Tagesdatum der Urkunde nur ungenau ermitteln. Sie wurde zwischen Jahresanfang und dem 13. März 1139 abgefasst. Doch jährt sich 2019 diese Ersterwähnung auf jeden Fall zum 880. Mal. Grund genug, einen Blick in die älteste Tecklenburger Geschichte zu werfen.

Ein Graf Egbert – allerdings ohne nähere Herkunftsbezeichnung, der aber sehr wahrscheinlich mit Egbert von Tecklenburg identisch ist, wird bereits zehn Jahre zuvor (1129) erwähnt. Mit diesem Datum gewinnt man sicheren Boden für die Geschichte der Grafschaft Tecklenburg und ihrer Grafen.

Egbert von Tecklenburg stammte aus der Familie der Grafen von Saarbrücken und war ein Bruder des eingangs genannten Mainzer Erzbischofs Adalbert II. Ein weiterer Bruder, Simon von Saarbrücken, wurde Nachfolger der Saarbrücker Besitzungen und eine Schwester namens Agnes heiratete um 1132 den Staufer-Herzog Friedrich II. von Schwaben (1090–1147). Sie wurde somit Stiefmutter Kaiser Friedrich Barbarossas (1122–1190) und Egbert von Tecklenburg war folglich ein Stiefonkel des rotbärtigen Herrschers. Diese Herkunft Egbert von Tecklenburgs hat der münsterische Staatsarchivdirektor Dr. Johannes Bauermann (1900–1987) bereits 1972 nachgewiesen und damit allen vorherigen Spekulationen über die Abstammung der Tecklenburger Grafen die Grundlage entzogen.

Möglicherweise half dem Saarbrücker Grafensohn Egbert die staufische und Mainzer Verwandtschaft bei der Etablierung seiner Herrschaft in Westfalen gegenüber den konkurrierenden Grafen von Geldern und Ravensberg.

Zeitweilig hatten die Grafen von Tecklenburg auch die Vogteien, also die weltliche Herrschaftsgewalt, über die Bistümer Münster (bis 1173) und Osnabrück (bis 1236) sowie über das Stift Metelen (ab 1173) inne. Herbe Rückschläge in ihrem Aufstieg mussten sie in den Jahren nach 1225 hinnehmen, als Otto von Tecklenburg (+ 1263) dem Grafen Friedrich von Isenberg (hingerichtet am 14. November 1226 in Köln) Unterschlupf gewährt hatte und deswegen vom päpstlichen Botschafter, dem Kardinalbischof Konrad von Porto, gebannt wurde. Der Isenberger hatte versucht, seinen Onkel, den Erzbischof Engelbert I. von Köln, aufgrund von Besitzstreitigkeiten gefangen zu nehmen und ihn zu Zugeständnissen zu zwingen. Bei diesem Übergriff wurde der Kölner Erzbischof allerdings getötet und der Isenberger musste fliehen. Zuflucht fand er in Tecklenburg.

In der päpstlichen Bannurkunde vom 1. Januar 1226 wird dann erstmals ein „suburbium“ Tecklenburg erwähnt, also eine Siedlung unterhalb der Grafenburg – die Keimzelle der späteren Stadt. Im lateinischen Urkundentext heißt es, dass der päpstliche Botschafter „den Spruch der Exkommunikation gefällt habe allgemein über alle, die jenem ganz verruchten Friedrich, ehemals Grafen von Isenberg, Zuflucht gewähren und ihn schützen: die Burg Tecklenburg und ihre Burgmannen im Bistum Osnabrück und darüber hinaus alle, die in dieser Burg oder der Ansiedlung davor den genannten Rechtsbrecher mit seinen gottlosen Helfern ... aufgenommen oder ihm mit Rat und Tat zur Flucht verholfen haben.“ Ein schwieriger Start für die junge Ortschaft Tecklenburg und ihre Bewohner.