Noch keine einzige Bewerbung

Am 18. Februar endete die zweite Ausschreibungsfrist. „Es hat sich niemand beworben“, hieß es jetzt auf Anfrage dieser Zeitung bei der zuständigen Bezirksregierung in Münster. Die Stelle wurde nun erneut ausgeschrieben. Bis zum 17. März können sich interessierte Lehrer bewerben. Die Tecklenburger Schulleiterposition ist eine von 110 an Grundschulen in Nordrhein-Westfalen, die zu besetzen sind.

Ein Grund für die große Zahl unbesetzter Stellen liege sicherlich darin, dass es insgesamt nicht genügend Grundschullehrer gebe, konstatiert die Bezirksregierung. Und: „Gute Lehrer gehen darin auf, den Kindern etwas beizubringen.“ Die zusätzlichen Aufgaben eines Schulleiters reizen sie weniger oder passen nicht in die Lebensplanung.

Dabei, wirbt man in Münster, sei die Position eines Rektor eine anspruchsvolle Aufgabe, die Spaß mache. Hinzu komme die Bezahlung nach A 14.

Wie will man weitere Interessenten finden, Lehrern die Leiterstelle schmackhaft machen? In den Schulen müsse man sich umsehen nach Personen, die Ambitionen hätten und sie an die Aufgaben heranführen, heißt es in Münster weiter. Aufgaben könnten an sie delegiert werden, damit sie so herangeführt würden an die Position. Es sei ein Job, den viele mit Leib und Seele ausfüllen würden.

Welche Voraussetzungen muss die Person erfüllen, die die Teutoburger Wald-Schule leiten will? Das ist in den Ausschreibungsunterlagen festgehalten: „Dazu gehören insbesondere Fähigkeiten zur Führung, Teamarbeit und Konfliktlösung; Organisation und Weiterentwicklung einer Schule; zur pädagogischen Beurteilung von Unterricht und Erziehung; zur engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Schulträger und zur Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Partnern.“

Außerdem werden grundlegende Kompetenzen im Bereich der Gender-Gerechtigkeit sowie in Fragen der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen erwartet.

Der Beruf des Schulleiters habe einen besonderen Reiz, wirbt die Bezirksregierung auf ihrer Homepage. Diese Aufgabe biete viele Möglichkeiten, das Schulleben entscheidend zu gestalten. Man könne sich mit Herz und Verstand einbringen.

Nun bleibt abzuwarten, ob bis zum 17. März eine Bewerbung eingeht. Die Stelle in Tecklenburg gilt zunächst für zwei Jahre auf Probe.