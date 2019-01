54 Jahre, von 1950 bis 2004, war Friedrich Sundermann aktiv im Spielmannszug des Schützenvereins Ledde. An diese Zeit hat er schöne Erinnerungen, die jüngst wieder geweckt wurden beim jährlichen Treffen der Ehrenabteilungen der Feuerwehren im Kreis Steinfurt in Laer-Holthausen. Der dortige Spielmannszug hatte die Gäste musikalisch unterhalten und Märsche sowie Lieder gespielt, die früher auch zum Repertoire der Ledder Musiker gehört hatten, unter anderem den Laridah-Marsch.

Er habe sich mit dem Tambour-Major unterhalten, berichtet Sundermann. Wieder zu Hause habe er dann bei seinen Bildern ein Foto aus den 1970er Jahren gefunden. Das Bild zeigt, wie mitgliederstark der Spielmannszug damals war. Es habe viele schöne Erinnerungen bei ihm geweckt, berichtet Sundermann und findet: „Ein Wiedersehen wäre schön.“

„Grün und weiß sind unsere Farben“, beschreibt Sundermann, was auf dem alten Foto nicht mehr zu erkennen ist. Er gehörte nicht nur dem Spielmannszug an, sondern war auch aktiver Feuerwehrmann. Mittlerweile gehört er der Seniorengruppe an.

Er freut sich immer wieder, die alten Märsche zu hören, die früher in Ledde gespielt wurden. Vielleicht wäre es ja eine Gelegenheit, sie bei einem Treffen noch einmal zu spielen.