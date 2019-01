Keine Chance auf Bewährung

Aus Panik vor dem Gerichtsvollzieher, der sich bei dem 57-jährigen Mann aus Tecklenburg mit einer Forderung von 2000 Euro angemeldet hatte, beging er in der Nacht zum 1. März 2018 zwei Einbrüche in eine Grundschule und ein Jugendheim in Steinfurt. Sein stillgelegtes Fahrzeug versah er mit Nummernschildern ohne Versicherung und fuhr los.

Gestern wurde er vom Schöffengericht in Rheine wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Tateinheit mit Urkundenfälschung und zwei gewerbsmäßiger Einbruchdiebstähle zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. In Steinfurt war er von der Polizei erwischt worden, nachdem ein aufmerksamer Bürger die Polizei gerufen hatte. Zudem erhielt er ein Fahrverbot für drei Monate. Sein Pkw wurde eingezogen. Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte war unzählige Male vorbestraft wegen vergleichbarer Taten seit 1994 und hat schon lange Freiheitsstrafen verbüßt. Er finanzierte mit den Einbrüchen seinen Lebensunterhalt. Nach dem Knast stand er unter Führungsaufsicht. „In den vergangenen Jahren waren sie immer wieder wegen gleicher Taten bei wirtschaftlicher Not vor Gericht. Neben schweren Einbrüchen bei erheblicher Kleinkriminalität muss man glauben, dass ihre Besserungsabsichten nur Lippenbekenntnisse sind“, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung. Deswegen sah sie trotz seines umfassenden Geständnisses und seiner kooperativen Haltung nach den Taten keine Chance für eine Bewährung. Hinzu komme sein privater Schuldenberg von 100 000 Euro.

Nach der Anklageverlesung sagte der 57-Jährige leise: „Ja, das stimmt alles“. In der Nacht zum 1. März 2018 versah er seinen Ford mit falschen Nummernschildern und machte sich auf den Weg nach Horstmar. „Da habe ich früher mal gearbeitet“, erklärte er die Wahl des Tatortes. Mit einer Flex öffnete er den Tresor im Direktorenbüro der Schule auf und entwendete zehn Euro Bargeld. „Das Büro war monatelang nicht zu benutzen“, sagte die kommissarische Schulleiterin, die den Schaden auf 3000 Euro schätzte.

Weil die Beute so gering war, brach er anschließend in das Jugendheim in Borghorst ein. Dort schlug er eine Glastür ein. Bei der Durchsuchung der Räume klaute er eine Butterbrotdose mit 18 Euro. Das Geld ging nach seiner Festnahme zurück an die Besitzer. „Der Schaden war viel größer als die Beute“, warf ihm die Justiz vor.