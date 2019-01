Keine Frage – sie zeigt Wirkung. Wer auf die Geschwindigkeits-Messanlage zufährt, die seit Kurzem an der Pagenstraße steht, tritt unwillkürlich auf die Bremse. Schließlich möchte man ja im grünen Bereich bleiben und nicht in leuchtend Rot angezeigt bekommen, dass das Auto eindeutig zu schnell unterwegs ist. Doch gerade am Standort Pagenstraße stellt sich die Frage: Was ist in den Abendstunden? Denn dort liegt die erlaubte Geschwindigkeit wegen der benachbarten Schulen zwischen 7 und 17 Uhr bei 30 Stundenkilometern, ansonsten bei Tempo 50.

Die Messanlage darauf passend einzustellen, sei nicht möglich, erläuterte Yvonne Käller von der Stadtverwaltung. Das Gerät sei alt. Bei den Aufzeichnungen der gefahrenen Geschwindigkeiten würden allerdings die Uhrzeiten vermerkt, sodass das Ergebnis nicht verfälscht werde.

Das mobile Gerät wird je nach Bedarf eingesetzt. Wenn sich zum Beispiel Anwohner melden und mitteile, dass an ihrer Straße regelmäßig zu schnell gefahren werde. Die Anlage, die nun an der Pagenstraße installiert ist, stand vorher an der Rosenstraße in Leeden. Dort wiederum hatte ein Anlieger festgestellt, dass sie nicht mehr richtig funktionierte, Aussetzer hatte. Das soll nun überprüft werden. Das Messgerät sei alt, will Yvonne Käller das nicht ausschließen. Längere Zeit hatte die Anzeige auch an der Bahnhofstraße in der Nähe der Klinik Tecklenburger Land ihren Standort. Dort ist im vergangenen Jahr Tempo 30 eingeführt worden.

Die Stadt verfügt neben dieser mobilen Anlage über drei fest installierte. Sie stehen in Leeden im Bereich der Grundschule und in Ledde (am Ortseingang und am Ortsausgang). Dort, in Höhe des Netto-Marktes, ist auch mit schöner Regelmäßigkeit ein Radarwagen zu sehen.

Gibt es an einer Messstelle viele Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung, wird das dem Kreis gemeldet. Radarkontrollen sind dann die Folge.