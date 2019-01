Einladung zum Beten und Singen

Am 19. Februar findet die Messe mit anschließendem Frühstück im Pfarrheim ab 8.30 Uhr statt. Der Doppelkopf-Spieleabend beginnt am Mittwoch, 20. Februar, um 17 Uhr.

Zur Klang-Entspannung beim Pausengong in Saerbeck am Donnerstag, 21. Februar, kann die Anmeldung bei Magdalene Greiwe ( ✆ 0 54 55/96 20 30) oder Mechthild Schulte-Brochterbeck ( ✆ 0 54 55/71 42) erfolgen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es sind nur noch wenige Plätze frei.

Ein traditioneller Treffpunkt ist der Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 1. März. Er findet in der evangelischen Kirche statt. Slowenische Frauen haben ihn unter dem Thema „Kommt, alles ist bereit!” vorbereitet.

Am Mittwoch, 6. März, wird der Aschermittwoch der Frauen durchgeführt. Er findet von 15 bis 18 Uhr im Pfarrheim St. Maria Magdalena in Laggenbeck statt. Interessierte melden sich bei Mechthild Schulte-Brochterbeck.

Ein Termin, der eine frühe Anmeldung erfordert, ist am Samstag, 23. März, von 11 bis 16 Uhr das „Singen für mehr Menschlichkeit” mit Bea Nyga im Kloster Gravenhorst. Für Verpflegung und Getränke ist gesorgt, die Kosten betragen 18 Euro. Verbindliche Anmeldungen werden erbeten bei Steffi Buchsbaum ( ✆ 0 54 55/546) und Ulla Hagenberg ( ✆ 0 54 55/10 78).

Ein weiteres Event ist das „Seelenfeuer-Frühstück” mit Andrea Thalmann am Samstag, 13. April, ab 9.30 Uhr im Goldenen Anker in Dörenthe, organisiert von der dortigen kfd . Die Kosten betragen für Mitglieder 27 Euro und für Nichtmitglieder 30 Euro. Verbindliche Anmeldungen, sind bereits möglich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Entgegengenommen werden sie von Magdalene Greiwe ( ✆ 0 54 55/96 20 30) oder Hedwig Wientjes ( ✆ 0 54 55/96 20 93).

Außerdem wird eine Gemeinschaftsfahrt der kfd auf Heilig Kreuz-Ebene von der kfd St. Ludwig organisiert. Es geht am Dienstag, 2. Juli, zum Garten Picker in Weseke, nahe der holländischen Grenze. Mit Führung, Kaffee und Kuchen betragen die Kosten 23 Euro für Mitglieder und 28 Euro für Nichtmitglieder: Die Abfahrt ist um 13.30 Uhr in Ibbenbüren.