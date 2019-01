Für den Männerchor berichtete Chorleiter Jan Kampmeier von einer kontinuierlichen Arbeit. Die Umstellung von vier auf drei Stimmen sei gelungen. Ihm mache die Arbeit mit dem aktiven Chor sehr viel Freude, versicherte er.

Christine Claus blickte – in Vertretung für den abwesenden Chorleiter Sven Leimann – auf die abwechslungsreichen Aktivitäten des Frauenchors Musica Nova zurück und erinnerte an die Höhepunkte des Jahres. Der Chor studiere immer wieder neue Lieder ein, um ein frisches und aktuelles Repertoire zu haben. Als nächstes steht das Jubiläumskonzert in der Leedener Stiftskirche am Samstag, 6. April, zum 25-jährigen Bestehen von Musica Nova an.

Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Versammlungsleiterin Monika Wiggermann bedankte sich bei dem ausscheidenden langjährigen ersten Vorsitzenden Alfred Berkenheide für seine Arbeit sowie bei der zweiten Schriftführerin Barbara Püning, die ebenfalls ihr Amt abgab.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Elisabeth Püning zur ersten Vorsitzenden gewählt. Als zweiter Schriftführer fungiert Heiner Igelbrink. Zweite Kassenprüferin ist Anke Bovenschulte. In ihren Ämtern bestätigt wurden Kassierer Reinhard Püning und Fahnenträger Andreas Finke.

Für langjährige Mitgliedschaft und Sängertätigkeit sowie ihren Einsatz für den Verein sind Andreas Finke und Martin Bensmann zu Ehrenmitgliedern gewählt worden.

Alfred Berkenheide wurde für seine von 2013 bis 2019 andauernde Arbeit als erster Vorsitzender in einer Rede von Elisabeth Püning geehrt. Sie ging auf die vielen Veränderungen in dieser Zeit und die Herausforderungen ein, die Alfred Berkenheide als Vorsitzender meistern musste. Sie hob sein umsichtiges Engagement besonders hervor. Die Versammlung stimmte dem mit Beifall zu. Zum Abschluss überreichten Elisabeth Püning und die zweite Vorsitzende Monika Wiggermann Alfred Berkenheide ein Präsent.

In den nächsten Monaten werden beide Chöre neben ihrer Probenarbeit auch Workshops durchführen.