Aus der Sachsenklinik auf die Bühne

Bernhard Bettermann auf die Fernsehrolle in der bekannten Arztserie zu reduzieren, würde ihm bei weitem nicht gerecht. Seine Theaterkarriere begann, als er 1990 dem Regisseur Volker Hesse begegnete. der holte ihn an das Theater am Neumarkt in Zürich. Dort spielte er in „In Sekten“ und „Wahlverwandtschaften nach Goethe“, die in der Theaterszene Aufmerksamkeit erregten. Zürich wurde zur künstlerischen Heimat des Darstellers, der 1965 in Paris geboren ist.

Bettermann spielte in Kinofilmen mit und übernahm Fernsehrollen, unter anderem in „Tatort“ und „Stahlnetz“, „Nikola“ und „Stubbe“. Seit 2005 gehört er zum Ensemble von „In aller Freundschaft“.

In einem Musical wirkte er erstmals 2004 mit, und zwar im Düsseldorfer Capitol-Theater in „Das Mädchen Rosemarie“. 2012 übernahm er die männliche Hauptrolle in der Broadway-Adaption „Funny Girl“ am Staatstheater Nürnberg. Und nun kommt Tecklenburg. Dort steht er gemeinsam mit Jan Ammann auf der Bühne, der vor zwei Jahren in „Rebecca“ als Maxim de Winter die männliche Hauptrolle übernommen hatte. Milica Jovanovic hatte das „Ich“ gespielt. In Dr. Schiwago schlüpft sie als Lara in die Hauptrolle.

„Das Musical gewährt einen tiefen Blick in die Seele Russlands und in das Herz und das Denken Jurij Schiwagos“, schreiben die Freilichtspiele in ihrer Ankündigung. „Er ist Arzt und Dichter, er ist Ehemann und Liebhaber. Er gerät zwischen die Fronten einer revolutionären Epoche, wird zum Spielball politischer Konstellationen. Und doch bleibt er ein Liebender.“

Wie in dem berühmten Film (mit Omar Sharif in der Hauptrolle) steht die Entwicklung der Liebe zu Lara im Zentrum des Musicals. Nach einer flüchtigen Begegnung entwickelt sich aus der Zusammenarbeit zwischen Arzt und Schwester in den Lazaretten der Kampfplätze eine stürmische Liebe voller Dramatik. Ein Mann zwischen zwei Frauen, ein Mann vor der Folie politischer Veränderungen.

„Traditionell engagieren wir die besten Musicaldarsteller nach Tecklenburg, dazu erleben sie den großen Chor und das Liveorchester. Das alles vor dem Panorama einer einzigartigen Geschichte, nämlich der eines Arztes, der im Strudel der Ereignisse nicht den Glauben an die Liebe verliert, auch wenn sie zwei Frauen gleichzeitig gilt“, heißt es seitens der Bühne weiter.

Neben Jan Amman, Milica Jovanovic und Bernhard Bettermann gehören unter anderem Dominik Hees, Wietske van Tongeren und Kevin Tarte zu den Darstellern. Ulrich Wiggers übernimmt die Regie. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Tjaard Kirsch.