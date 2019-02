Was passt zur „guten Stube?“

„Die Leute von Münster nennen den Prinzipalmarkt ihre gute Stube. An dieser Redeweise ist vor allem bemerkenswert, dass da ein Straßenzug als geschlossener Innenraum verstanden wird, als ein Raum, in dem man leben und den man auch den Gästen vorzeigen kann. In solcher Stube kann der Bewohner einer Stadt sich wiederfinden und erfahren, dass er zu Hause ist. Glücklich die Stadt, die solche Räume ihr Eigen nennen darf. Den Tecklenburgern hat der Städteplaner Professor Hauenherm bestätigt, dass auch dieses Städtchen Plätze und Straßen besitzt, die den Charakter solcher Innenräume haben und dass vor allem an ihnen jedes Bauen und Bewahren erweisen muss, ob da bloße Nostalgie oder weitsichtiges Planen für die Zukunft am Werke ist. Es sollte nicht lange dauern, bis die erste Entscheidung in dieser Hinsicht auf die Stadtväter zukam“, schrieb damals diese Zeitung.

Das Haus Schweer am Markt 7 oder die Gärtnerei Meyer an der Pagenstraße standen zur Auswahl, als es um das „ Haus des Gastes “ ging. Um den Marktplatz in den Griff zu bekommen, hat sich der Stadtrat 1979 für das Gebäude am Markt entschieden.

Der Marktplatz habe einen reizvollen Charakter. Allerdings habe er im Lauf der Zeit einige störende Eingriffe erlitten, die seine Geschlossenheit beeinträchtigen, konstatierte damals der Chronist. Es müsse daher Aufgabe einer weitsichtigen Stadtplanung sein, auf lange Sicht und behutsam diese Störungen zu korrigieren und mit sicherem Gestaltungswillen zu einer harmonischen Gesamtwirkung hinzustreben. Zu einer solchen Korrektur habe der Ankauf des Schweerschen Hauses eine unwiederbringliche Gelegenheit geboten.

Wo der Weg hingehen sollte, darüber hielt der alte Zeitungsartikel fest: „Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass insbesondere die Legge und die Häusergruppe in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft den Charakter des alten Tecklenburg erfreulich rein bewahrt haben. Von diesem Winkel aus, der so gern als Wahrzeichen Tecklenburgs betrachtet wird, müsste eine vorsichtige Regeneration des Marktplatzes Schritt für Schritt vorangehen; zugleich müssten die Häuser um die Legge den stilistischen Maßstab für das gesamt-Ensemble des Marktes abgeben und nicht etwa die Neubauten, die nach der Brandkatastrophe vom 8. September 1904 errichtet worden sind und von der geschmacklichen Unsicherheit der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg Zeugnis ablegen.“

Wohl auch deshalb beschloss der Stadtrat 1979, im Zuge des Umbaus und der Renovierung des Gebäudes die Fassade im Fachwerk-Stil zu erstellen beziehungsweise hinter der Ziegelwand vermutetes altes Fachwerk wieder herzustellen. „Dieser Ratsbeschluss spiegelte das in Tecklenburg weit verbreitete Empfinden wider, dass die Ziegelfassade des Hauses ein Fremdkörper und nicht bewahrenswert ist. Zugleich wollte die Stadt als Bauherr ein Zeichen setzen: Vielleicht ließe sich der eine oder andere Eigentümer eines verputzten Fachwerkhauses ermuntern, bei der nächsten Renovierung das Fachwerk freizulegen und damit zur Wiedergewinnung eines charaktervollen Ortsbildes beizutragen.“

Daraufhin ging der Streit los: Die Landesämter für Baupflege und für Denkmalpflege legten Widerspruch ein, sie hielten die Ziegelfassade für erhaltenswert. Nach Gesprächen mit den Behörden stieß der Stadtrat seinen Beschluss um und schloss sich dem Votum der Experten aus Münster an. Diese hatten zwei Argumente vorgetragen: Die Fassade sei ein Zeugnis des Jugendstils und die Häuserfront ein charakteristisches Denkmal für den Geist ihrer Entstehungszeit und deshalb zu bewahren.

Dass es letztendlich doch anders kommen würde und das „Haus des Gastes“ sich heute am historischen Marktplatz in einem Haus mit Fachwerk-Fassade befindet, konnte der Chronist 1979 nicht ahnen.