Um 18.40 Uhr lief auf der Grafenstraße ein Reh gegen ein Auto, das von einem 25-Jährigen aus Münster gelenkt wurde. Am Wagen entstand für 800 Euro Sachschaden, das Tier flüchtete. Um 20.15 Uhr dann Duplizität der Ereignisse: Sowohl auf der Leedener Straße wie auch in Holthausen wurde der Polizei jeweils ein Wildunfall gemeldet. Auf der Leedener Straße war das Tier gegen ein Auto, gefahren von einer 57-Jährigen aus Westerkappeln, gelaufen. Am Fahrzeug entstand für 500 Euro Sachschaden, das Tier verendete an der Unfallstelle. Auch in Holthausen überlebte das Tier den Zusammenstoß mit dem Wagen eines 56-Jährigen aus Ibbenbüren nicht. Dort registrierte die Polizei einen Sachschaden von 1000 Euro am Fahrzeug des Ibbenbüreners.