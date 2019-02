Mit der Ausstellung setzt das Museum nach Angaben der Erwachsenenbildung einen besonderen Akzent im Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019 und richtet den Blick auf Künstlerinnen und Künstler, die nach Schließung des Bauhauses 1933 nach Amerika emigrierten, um dort ihre Ideen und Experimente fortzuführen.

Gezeigt werden Licht- und kinetische Kunst, Experimentalfilm, Tanz- und Performancekunst. Bereits in den 1950er Jahren wirkten die Ideen von Amerika auf Europa zurück und finden noch heute in der zeitgenössischen Kunst ihren Widerhall. Begleitet werden die Teilnehmer bei der Begehung von der Kunstvermittlerin Ilda Mutti. Treffpunkt ist am Donnerstag, 28. Februar, um 10 Uhr im Foyer des LWL-Museums am Domplatz 10 in Münster. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Weitere Informationen und verbindliche Anmeldungen bei der Evangelischen Erwachsenenbildung ( ✆ 0 54 82/ 68 134, E-Mail erwachsenenbildung@jubi-te.de). Um frühzeitige Anmeldung wird gebeten, heißt es in der Pressemitteilung.