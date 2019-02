Auf Zuruf kreativ – das gibt´s nicht

Die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt GmbH (WEST) hatte, zusammen mit dem Kulturbüro Münsterland, Unternehmer, Künstler und interessierte Bürger eingeladen. Birgit Neyer (WEST) und Andre Sebastian (Kulturbüro) freuten sich über mehr als 50 Zuhörer im Rittersaal von Haus Marck. Sie luden die Gäste ein, die Gelegenheit zu nutzen, mit den Autoren, anderen Unternehmern und Künstlern ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und zu diskutieren.

Thomas Köplin und Dirk Dobiéy blickten kurz auf die derzeit „modernen“ Strategien, mit denen Unternehmen versuchen, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern (Stichworte: Globalisierung, Digitalisierung und so weiter). „Da werden ganze Belegschaften im Hauruck-Verfahren in einer Methode geschult und automatisch sollen sich Innovationen einstellen“, berichteten sie.

Sehr beliebt sei auch die Umgestaltung von Arbeitsumgebungen und Räumen oder man hole sich Künstler ins Haus. „Alles Maßnahmen mit begrenzter Wirkung,“ so die beiden Autoren. Ihre These lautet: Organisationen, die in Zukunft erfolgreich sein wollen, sind auf künstlerisch handelnde Menschen angewiesen. Doch wie diese ins Unternehmen holen und halten?

Dazu bedarf es, nach den Vorstellungen von Thomas Köplin und Dirk Dobiéy, einer neuen Sichtweise auf die Zielsetzung von Unternehmen und der Definition von Erfolg. In ihrem Buch, das auf Interviews mit Unternehmern basiert, finden sich Beispiele unternehmerischen Handels fernab heute „gültiger“ Standards. Da ist der Verlag, der nicht unkontrolliert wachsen will, die Drogeriemarkt-Kette, die sich ethische Grundsätze gibt, oder der ehemals Arbeitslose, dessen Unternehmensziel nicht Gewinnmaximierung ist, sondern „nicht wieder arbeitslos zu werden“.

Im Zentrum der Veränderung stehe der Mensch: „Wir müssen Fähigkeiten stärker ausbilden, die bislang eine weniger große Rolle spielten. Zu ihnen gehören Wahrnehmungsvermögen, Reflexionsfähigkeit, Gestaltungskompetenz, Umgang mit Unplanbarkeit und Ambiguität (Mehrdeutigkeit) – alles Fähigkeiten, die im Künstlerischen zu Hause sind“, erfuhren die Zuhörer von den Referenten.

Die Herausforderungen des heutigen Wirtschaftens fasste Dirk Dobiéy in der Abwandlung eines bekannten Bildes zusammen: „Heute reicht den Unternehmen nicht mehr die Eierlegende-Wollmilchsau, sie muss zusätzlich fliegen und mit dem Schwanz wedeln können.“ Diese und viele weitere für einige Unternehmen sicher provokante Thesen und ihre praktische Umsetzung wurden im Anschluss an die Lesung in lockerer Runde lange diskutiert.