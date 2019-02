Das Duo César Angeleri und Germán Prentki hat als „Tango de Concierto“ auf Haus Hülshoff bereits für ausverkaufte Konzerte und begeisterte Besucher gesorgt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das neue Programm und die Unterstützung durch Germans Bruder Esteban auf der Geige verspreche ein fantastisches Konzertereignis. Dr. Götz Kröner, Vorsitzender des Fördervereins der Musikschule Ibbenbüren-Hörstel-Recke, lädt zu diesem Konzert ein. Der Eintritt kostet 20 (ermäßigt zehn) Euro. Karten gibt es im Mediterrana, Am Alten Posthof 13 in Ibbenbüren, und an der Konzertkasse. Reservierungen sind per E-Mail (info@haushuelshoff.net) möglich, so der Veranstalter.