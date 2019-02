Mitglieder des Löschzuges Brochterbeck der Freiwilligen Feuerwehr haben eine Waldbegehung im Teuto zwischen Tecklenburg und Brochterbeck unternommen. Bis zum Bereich Trimm-Dich-Pfad und Wanderpilz sowie in der Dast wurden die Bäume an den Wegen auf Standsicherheit und Totholz kontrolliert, heißt es in einer Mitteilung des Löschzuges.

In Absprache mit dem zuständigen Förster wurden Bäume markiert, in denen Totholz entdeckt wurde beziehungsweise die durch Krankheiten oder Käfer geschwächt sind. Um Gefahren für Wanderer und Behinderungen für Einsatzkräfte zu eliminieren, sind die entsprechenden Bäume mit einem roten X gekennzeichnet worden. Diese Markierung ist für die Waldbesitzer ein Hinweis, die betroffenen Bäume zurückzuschneiden oder zu fällen.

Der Löschzug weist auf einen Termin hin. Zur gemeinsamen Fahrt zur Jahreshauptversammlung der Tecklenburger Wehr am Freitag, 15. Februar, treffen sich die Kameraden um 18 Uhr im Gerätehaus.