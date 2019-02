Zum Auftakt der zweiten Tecklenburger Kulturwoche will die Tecklenburg Touristik eine nach eigener Darstellung faszinierende und spektakuläre Bühnenshow mit Live-Gesang präsentieren.

„The Night of Musical“ zeigt am Samstag, 11. Mai, ab 20 Uhr im Kulturhaus in Tecklenburg die Highlights aus den beliebtesten Musicals unserer Zeit, unter anderem ist der König der Löwen dabei, Grease aus den 70ern, Sister Act, die Rocky Horror Show, die Päpstin, Sissi und viele mehr. „Eine bunte Mischung bekannter Figuren aus der Musicalszene erwartet das Publikum“, heißt es in der Ankündigung. Nach dem großen Erfolg ist das Ensemble mit einem Zusatzprogramm nun schon zum zweiten Mal Gast im Kulturhaus Tecklenburg.

Tickets für die Vorstellung gibt es für 16 Euro (Abendkasse 18 Euro) beim Veranstalter Tecklenburg Touristik, Markt 7, im Haus des Gastes oder unter ✆ 0 54 82/ 9 38 90.

Das Bistro ist ab 19 Uhr geöffnet.