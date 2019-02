Humorige Einblicke in den Alltag

Am Samstag hieß es wieder „Tecklenburg lacht“. In sechs Gaststätten traten reihum sechs Comedians auf. Schon Wochen vorher waren alle Karten ausverkauft. Die Veranstaltung wurde von der Tecklenburg Touristik organisiert, für den reibungslosen Ablauf sorgte ein Shuttle-Service, der die Künstler von Lokal zu Lokal fuhr.

Gutes Essen mit guter Unterhaltung, das Konzept ging wieder mal auf. Zaungäste, die nur auf ein Bier reinschauen wollten, wurden abgewiesen – geschlossene Veranstaltung.

So verschieden die Lokalitäten, so verschieden die Künstler, aber mit einem „super kollegialen Verhältnis“ untereinander, wie sie unserer Zeitung gegenüber betonten.

Sechs Mal jeweils 15 Minuten Auftritte liegen vor Florian Balkau. Aber er sitzt ganz entspannt am Tisch in der Pingel. Nur, dass er auf sein Essen warten muss, macht ihn etwas nervös. Wirt Ferdi beruhigt: „Dann fängst du halt etwas später an“. Trotzdem ruft er noch mal in der Küche an: „ Ist das Essen für den Künstler fertig?“ Er bekommt sein Steak noch rechtzeitig, muss also nicht hungrig seinen ersten Auftritt absolvieren.

Bissig karikiert er die aktuelle Politik – natürlich einschließlich ortsansässiger Bundesminister und nebenbei das Zusammenleben mit dem so unbegreiflichen anderen Geschlecht. Zitat: „Verheiratete Männer leben länger, sind aber eher bereit zu sterben.“

Nächster Stopp im Anno 1560, Tim Perkovic steht auf der Bühne.

Ein Spiegelbild – im doppelten Sinne des Wortes Foto: Gernot Gierschner

Der junge Mann hat eine starke Bühnenpräsenz mit direkter Ansprache an das Publikum, das sich köstlich amüsiert. Mitmachen ist angesagt und damit ist das Eis schnell gebrochen. Der Wirt ist sehr zufrieden: „Wir sind schon seit Wochen ausverkauft.“ Was will man mehr?

Und schon geht es weiter, im Saal des Hotels Drei Kronen präsentiert der Ostfriese Michael Ulbts sein Programm. Das Hotel bietet mit gut 180 Gästen den Künstlern das größte Publikum. Entsprechend ist dort die Stimmung. Während die kleineren Lokale mit Gemütlichkeit punkten, die Bühne aber nicht für alle Gäste einsehbar ist, gibt es dort den Platz für den großen Auftritt, den nutzt auch Jan Preuß. Der, wie er selbst beklagt, nur 150 Zentimeter große Comedien aus Köln, ist Dauersingle. Er schilderte beeindruckend seine Schwierigkeiten, die richtige Frau zu finden. Auch der Job als Erzieher wäre für ihn viel einfacher, hätte er es dabei nicht mit so vielen Kindern zu tun.

Oliver Thom stammt aus Steinfurt und ist schon zum dritten Mal dabei. „Als erster Künstler hast du es schwer, die Gäste sind noch am Essen und hören nicht richtig zu, aber ab dem dritten Act herrscht eine Superstimmung.“

Sechster Künstler im Bunde ist Mario Siegesmund. Er berichtet unter anderem über seine Erfahrung beim Besuch im Dunkelrestaurant und anderem ganz alltäglichen Wahnsinn. Überhaupt fällt auf, dass die Komiker viele ihrer humorigen Ideen aus ihrem Alltagsleben entlehnen. Einen Alltag, den wir kennen, verstehen und über den wir deshalb herzhaft lachen können. Freuen wir uns also darauf, wenn es wieder heißt: „Tecklenburg lacht“.