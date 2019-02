Alle Beteiligten an einen Tisch

Unstrittig sei gewesen, dass zur Lösung der offenen Fragen (wir berichteten am 12. Februar) neben Rat und Verwaltung auch Vertreter der Schule und der Schulaufsicht des Kreises Steinfurt eingebunden werden müssen. Ein Thema seien „die Langzeit-Erkrankungen in erheblichem Umfang“, so der Bürgermeister.

Für die angestrebte „inhaltliche Diskussion“ soll eine Sondersitzung des Schulausschusses anberaumt werden. Als voraussichtlichen Termin nannte Stefan Streit in der Ratssitzung am Dienstagabend den Zeitraum zwischen 5. und 21. März. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung aller Parteien. Anke Dahms ( FDP ) freute sich, „dass hart an einer Lösung für Schüler und Schule gearbeitet wird“.

In Lengerich zeigen sich derweil Verwaltung und Lokalpolitik überrascht und irritiert vom Ton, der von CDU , Bündnis 90/Die Grünen und FDP in Tecklenburg angeschlagen wird. Dabei geht es im Wesentlichen um einen der drei aufgeführten Kritikpunkte: Demnach stehen den Hauptschülern an der Bodelschwingh-Realschule nicht in ausreichendem Maß Fachräume zur Verfügung.

Auf Anfrage von SPD-Fraktionschef Andreas Kuhn sagte Jörg Hesselmann, Leiter des Fachdienstes Schule, Sport und Kultur, am Dienstagabend im Hauptausschuss, dass ihm von den angeblich herrschenden Missständen nichts bekannt sei. Weder aus Tecklenburg noch seitens der Leitung der Realschule habe es entsprechenden Hinweise gegeben. Er habe vielmehr, wie die Mitglieder des Ausschusses auch, erst aus der Zeitung von dem Thema erfahren. Seine Zustandsbeschreibung: Die Fachräume für die Tecklenburger Hauptschüler seien vorhanden und würden auch genutzt.

Bürgermeister Wilhelm Möhrke konstatierte, dass er das Vorgehen in Tecklenburg „nicht nachvollziehen“ könne und er kündigte an, dass darüber zu reden sein werde.