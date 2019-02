„Botschafter der Demokratie“

Im Düsseldorfer Landtag kann der Präsident gelbe und rote Karten verteilen wie beim Fußball? Einen Moment sind die Siebtklässler der Hauptschule und die Sechstklässler der Gesamtschule sprachlos. Nein, sie haben sich nicht verhört.

André Kuper erklärt den Sachverhalt. Gelb heiße Verwarnung, Rot Platzverweis. Der 58-Jährige nennt auch die Zahl der geahndeten „Fouls“: 33 gelbe Karten in den vergangenen zwei Jahren. Rote Karten seien erst zwei Mal gezückt worden, 2008 und 2010, „vor meiner Zeit“. Und wie beim Fußball gibt es unterschiedlich lange Ausschlüsse vom „Spiel“, wenn jemand Rot gesehen hat: von der aktuellen Sitzung, drei Sitzungen oder sieben bis zehn. „Die beiden Roten waren jeweils nur für den aktuellen Tag.“

Zunächst werden Fragen zu seiner Arbeit gestellt. Wie viele Sitzungen im Jahr (bis zu 35), wie lange darf ein Abgeordneter reden (je nach Redezeit-Modell fünf Minuten oder mehr), wer auf die Einhaltung der Zeit achtet (die Sekretäre) und wie lange eine Sitzung dauert (beginnend um 10 Uhr können es zwölf Stunden und mehr werden)?

Die Fragen werden intensiver. Wie er denn Landtagspräsident geworden sei? Armin Laschet habe ihn dienstags gefragt und ihm 15 Minuten Bedenkzeit eingeräumt. Die hat André Kuper genutzt, um seine Frau Monika anzurufen und deren Meinung einzuholen. „Die wollte sofort wissen, wie viel Zeit sie habe“, schmunzelt er. „Fünf Minuten“, sagt ihr Mann. Seine Frau rät ihm zu, innerhalb der vorgegebenen Viertelstunde hat der angehende Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen seinen Kandidaten für das Präsidentenamt. Donnerstags wird André Kuper gewählt.

Klimaschutz, Schüler-Demos an Freitagen – die Heranwachsenden scheuen kein Thema. Der 58-Jährige gibt sich bedeckt, erinnert an Arbeits- und Schulpflicht, könnte sich vorstellen, dass solche Demonstrationen auch samstags oder sonntags stattfinden könnten – und nimmt dann Yvonne Gebauer in die Pflicht: „Das ist eher Sache der Bildungsministerin.“

Ob denn alle Parteien, die im Landtag sitzen, auch ins Parlament gehören? Der Fragesteller grinst. „Es steht mir nicht zu, das zu bewerten. Alle Abgeordneten sind demokratisch gewählt“, antwortet André Kuper, was prompt zur nächsten Frage führt: „Woher kommt das Wort Abgeordneter und wer hat´s erfunden?“ Die Herleitung ist einfach, weil es vom Bürger ins Parlament abgeordnete Personen sind. „Erfunden“ wurde es im 17. Jahrhundert, es ist das substantivierte Partizip Präteritum von „abordnen“ – so erklärt´s das Internet-Lexikon Wiktionary.

Haken dran, weiter. „Was können wir Kinder verändern?“ Der Landtagspräsident scheint in seinem Element. Gedanken darüber machen, wie die Menschen auf Dauer gut zusammenleben können, dazu gehöre der Klimaschutz, aber auch das persönliche Umfeld. Ehrenamtliches Engagement, sich einbringen, auch mit „unbequemen“ Ideen, in allen möglichen Bereichen. Informationen aus verschiedenen Quellen sammeln, sich eine Meinung bilden und die dann vertreten – immer deutlicher wird, warum sich André Kuper als „Botschafter für die Demokratie“ sieht.

Noch ein kurzer Abstecher ins Privatleben – Haustier? Nein, der Zwerghamster ist kürzlich gestorben. Privates Auto? Mini Cooper („das liegt bei meinem Namen nah“) als Cabrio und ein 3er BMW. Großes Haus? „Normales Wohnhaus, die Söhne sind erwachsen und ausgezogen, die Schwiegereltern wohnen mit im Haus.“ Ist André Kuper ein Künstlername? Ein Grinsen und ein klares „Nein“.

Langsam gerät der Dialog ins Stocken. Ein Blick auf die Uhr, fast eine Schulstunde ist vergangen. Zeit für einen Wechsel des Publikums. Gelegenheit, zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Tecklenburg. Von „vielen jungen Demokraten und Demokratinnen“, die er in der Stadt getroffen habe, schreibt der Landtagspräsident. Und weil Tecklenburg die erste Station im Tecklenburger Land im Rahmen des Projekts „Präsidium macht Schule“ ist, geht´s nachher weiter. Vom Howesträßchen an Hofbauers Kamp, ins Graf-Adolf-Gymnasium.