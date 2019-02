Ende des Monats könnten die ersten Baufahrzeuge anrücken und mit der Erschließung des Baugebietes Sandstraße beginnen. Diese Mitteilung machte Bernd Pieper, Leiter des Fachbereiches Planen, Bauen und Umwelt, in der Sitzung des Stadtrates.

26 Grundstücke stehen dort zur Verfügung. Die Gespräche mit den Interessenten sollen ebenfalls am Monatsende aufgenommen werden. Die könnten dann, so schätze Bernd Pieper am Dienstagabend vorsichtig, nach den Sommerferien damit beginnen, ihr Häusle hochzuziehen.

Beantwortet wurde von den Kommunalpolitikern im Kulturhaus auch die Frage nach den künftigen Straßennamen. Erich Kästner und Bertold Brecht sollen die Namensgeber sein. Entsprechende Vorschläge sind vom Heimatverein Brochterbeck gemacht worden. Ein Vorgehen, das so üblich sei, erläuterte der Fachdienstleiter. In allen Ortsteilen würden die Heimatvereine gebeten, für Baugebiete entsprechende Vorschläge für Straßennamen zu machen.

Bei der bloßen Namensangabe soll es nicht bleiben. Christian Brüger regte an, die Straßenschilder mit einem kleinen Zusatzhinweis zu versehen aus denen hervorgehe, wer denn der Namensgeber sei. Möglicherweise seien nicht allen Bürgern die Namen geläufig, so der Christdemokrat. Diesem Vorschlag stimmten alle Ratsmitglieder zu.

Erich Kästner war ein deutscher Schriftsteller und Publizist, der gesellschaftskritische und antimilitaristische Gedichte, Glossen und Essays verfasst hat. Bekannt geworden ist er insbesondere durch Geschichten wie „Emil und die Detektive“, „Das doppelte Lottchen“ und „Das fliegende Klassenzimmer“.

Bertold Brecht hat sich als Dramatiker, Librettist und Lyriker einen Namen gemacht. Zu den bekanntesten Werken des deutschen Autors, der auch das „dialektische Theater“ begründet und umgesetzt hat, zählen die Stücke „Mutter Courage und ihre Kinder“, „Die Dreigroschenoper“ und „Der gute Mensch von Sezuan“.