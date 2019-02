Alles im grünen Bereich?

Schaut man sich im Sommer in der historischen Altstadt um, sind an jeder Ecke Fahrräder abgestellt. Dass die Stadt auf einem Berg liegt, dementsprechend steile Anstiege zu bewältigen sind, auf denen die Pedalritter nicht per Radweg von Autofahrern separiert werden – als schlimm scheint das kaum ein Radfahrer zu empfinden. Weder bei der Tecklenburg Touristik noch in der Stadtverwaltung laufen Beschwerden auf. „Wegen fehlender Fahrradwege hat sich noch niemand bei uns gemeldet“, erklärt Birgit Teepe auf Nachfrage dieser Zeitung.

Was die Mitarbeiterin der Tecklenburg Touristik auf einen simplen Grund zurückführt: „Viele wissen, dass Tecklenburg auf einem Berg liegt.“ Und die Karten für Radtouren, die im Haus des Gastes am historischen Marktplatz bereitliegen, stoßen auf rege Nachfrage. Das gelte auch für die Ladesäule vor dem Gebäude. Seit 2013 können dort Fietsenfahrer den Akku ihrer Leeze aufladen. „Die wird gut genutzt“, stellt Birgit Teepe fest. Positive Rückmeldungen von den Nutzern gebe es zudem.

Für die Anlegung von Radwegen, gerade an den Steigungsstrecken, sieht Bernd Pieper keine Chance. „Die Topografie spricht dagegen“, verweist der Leiter des Fachdienstes Planen, Bauen und Umwelt auf steile Hänge und Stützmauern an diesen Straßen. „Wir müssen fast froh sein, dass wir an Steilstrecken, beispielsweise in der Bahnhofstraße, noch Fußwege vorhalten können.“ Zumal die Straßen auch nicht allzu breit seien. Das träfe auch auf die Pagenstraße und die Lengericher Straße zu.

Radwege, da ist sich Bernd Pieper sicher, seien erst durch das Aufkommen der Pedelecs zu einem Thema geworden. „Bis vor wenigen Jahren waren nur Sportradler, oft in großen Gruppen, unterwegs.“ Mit den Elektrofahrrädern würden jetzt auch Freizeitradler die Bergauf-Passagen nicht mehr scheuen.

Wurden früher an den Steigungen die Muskeln strapaziert, sind es heute die Akkus der Räder. Auftanken auf dem Berg – Ladestationen sind rar. Für Bernd Pieper stellt sich die Frage, in wie weit das technisch machbar wäre. „Zehn Ladesäulen auf dem Chalonnes­platz, das wäre ein Riesenaufwand für die Stadt“, nennt er als Beispiel nur die dafür erforderliche Verlegung von Leitungen.

Die Verwaltung setze eher auf private Anbieter, beispielsweise Gastronomen. Denen würden mit Sicherheit keine Steine in den Weg gelegt werden. Für Sonntagsausflügler sei eine Ladestelle ohnehin nicht so wichtig, verweist er auf die Fortschritte bei der Akku-Technik. Bei den heute möglichen Reichweiten seien die nicht auf eine Lademöglichkeit angewiesen. Das träfe eher auf Radtouristen zu, die auf ihrem Weg, beispielsweise auf der Hundert-Schlösser-Route, in Tecklenburg eine Übernachtung einplanen würden.

Ein anderes Thema in Zusammenhang mit Radfahrern hat Doris Löpmeier in der jüngsten Ratssitzung angesprochen: Ob es möglich wäre, mehr Fahrradständer in der Stadt aufzustellen, wollte die SPD-Fraktionsvorsitzende wissen. Dieser Punkt werde im Rahmen des Quartierskonzepts berücksichtigt, versicherte Bürgermeister Stefan Streit. Losgehen soll es damit noch in diesem Jahr.