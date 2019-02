Stadt nimmt viel Geld in die Hand

Mit anderen Worten: „Ich möchte direkt zur Sache kommen: Es geht bei uns an die Substanz.“ Diese Worte stammen von Bürgermeister Stefan Streit , gesagt hat er sie am Freitagabend im vergleichsweise noch intakteren, aber nicht weniger vom Sparzwang der vergangenen Dekade gezeichneten Kulturhaus bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tecklenburg.

Im vergangenen Jahr hatte der Bürgermeister an dieser Veranstaltung krankheitsbedingt nicht teilnehmen können. Die Folge: Die Wehrleute ließen ihrem Unmut gegenüber der Verwaltung freien Lauf, bis der Kreisbrandmeister schließlich einschritt. In diesem Jahr war es deshalb umso wichtiger, das Stefan Streit anrückte und regelrecht streitschlichtend frohe Botschaften mitbrachte.

Doch der Reihe nach: Wirft man einen Blick auf die Zahlen, Daten und Fakten aus den vergangenen zwölf Monaten, sieht man eine völlig intakte und gut aufgestellte Feuerwehr : 249 Frauen und Männer – von der Kinderfeuerwehr über die Jugendwehr, die aktive Wehr, die Ehrenabteilung und die Unterstützungseinheit – engagieren sich zurzeit in der Feuerwehr für das Gemeinwohl. Zusammen leisteten die Wehrleute 6975 Stunden, davon 2527 bei Einsätzen – den Rest bei Ausbildungen und Übungen. Ausrücken musste die Wehr in 2018 insgesamt 97 Mal, darunter 51 Brandmeldungen im weitesten Sinne sowie 46 technische Hilfeleistungen. Gesamtschadenssumme: rund 650 000 Euro.

Lediglich die Verteilung ist ungewöhnlich, was auch Kreisbrandmeister Raphael Ralph Meier anmerkte. Normalerweise machten Brandmeldungen heute nur noch ein Viertel bis ein Drittel aller Alarme aus, so Meier, der die engagierten Frauen und Männer ebenso wie Bürgermeister Streit und Frank Burrichter vom Verband der Feuerwehren im Kreis ausdrücklich lobte.

Die in diesem Jahr wichtigsten Worte und vor allem Zahlen kamen direkt vom Bürgermeister. Alleine aus Gründen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit gelte es, mit gebotener Eile die größte Not in den allesamt mehr als in die Jahre gekommenen Gerätehäusern zu lindern. Stefan Streit: „Wir werden Sofortmaßnahmen ergreifen.“ So seien in diesem Jahr Investitionen in Höhe von rund 600 000 Euro geplant. Abzüglich der Neuanschaffung eines Löschfahrzeugs (HLF 10) für den Löschzug Ledde sollen davon dringende bauliche Maßnahmen in den Gerätehäusern Brochterbeck und Ledde realisiert werden und auch für Investitionsrücklagen bleibt Volumen. Streit: „Das ist die größte Summe, die ich in einem Einzeletat zu verantworten habe.“

Beförderungen und Ehrungen In der Jahreshauptversammlung wurden 15 Frauen und Männer befördert, einige von ihnen erhielten damit auch neue Aufgaben in der Wehr: Sören Gazinski, Alexander Hemme, Rüdiger Engbert und Roland Schellevis wurden zu Feuerwehrmännern befördert. Gleiches gilt für Lea Marie Seiel, die sich jetzt Feuerwehrfrau nennen darf. Die Kameraden Matthias Auffahrt, Sven Engbert und Sebastian Fölling wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert, Franz Wallmeyer zum Unterbrandmeister, Markus Ibeler zum Brandmeister, Pascal Lapatke zum Oberbrandmeister, Frank Hagenberg und Dirk Hollmann zum Hauptbrandmeister und Rene Westermann zum Brandinspektor. Klaus Glomowski wurde als Gerätewart verabschiedet. Mehrere Wehrleute wurden vom Verband der Feuerwehren in NRW, vertreten durch Frank Burrichter vom Verband auf Kreisebene, für ihr jahrzehntelanges Engagement in der Wehr geehrt: Richard Brockmann, Michael Friedrich und Martin Winkler für 50 Jahre Mitgliedschaft, Willi Wiggermann aus Leeden sogar für 70 Jahre in der Feuerwehr. ...

Mehr noch: In den kommenden drei Jahren wolle man, inklusive der 600 000 Euro, weitere rund drei Millionen Euro in die Neuausrichtung der Feuerwehr und insbesondere der Gerätehäuser investieren. „Das ist für uns eine wichtige elementare Pflichtaufgabe als Kommune“, so der Bürgermeister weiter, der deutlich machte: „Viele Kameraden haben sich über Jahrzehnte mit den Gegebenheiten arrangiert und ich weiß, dass das keine Sache ist, die wir länger tolerieren können.“ Damit müsse und werde jetzt Schluss sein.

Während für Brochterbeck ein Konzept für ein neues Gerätehaus vorliege, gebe es jetzt auch eines für Ledde. Stefan Streit: „Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich, bevor ich die Politik darüber informiere, hier keine Details nennen kann.“ Die Ideen seien allerdings vielversprechend, deutete der Bürgermeister an.