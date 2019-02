Durch die Vermittlung von Religionslehrerin Ulrike Lausberg , einst Mitschülerin von Alexander Gedat , wurde der frühere Tecklenburger als Referent in der Reihe „Weltenwandler zu Gast am GAG“ gewonnen, schreibt das Gymnasium.

Eine klare Botschaft übermittelte der erfolgreiche Geschäftsmann, der sich nach BWL-Studium und Stationen in der Automobil-Industrie, der Müllentsorgungsindustrie und der Bau-Industrie der Modebranche zuwandte. Mit permanentem Lernen, Ehrgeiz, Spaß und einer großen Menschenfreundlichkeit könne jeder die eigenen Talente entdecken und seinen Traum leben, so sein Credo. Wenn noch Begegnungen mit besonderen Menschen dazu kämen, die einen fördern, könne man ein glücklicher Mensch werden. Als solchen bezeichnete sich der Referent mehrfach.

Er gab zu, das Abitur am GAG erst im zweiten Anlauf geschafft zu haben. Die Erkenntnis, dass Niederlagen im Leben manchmal eine Wende bedeuten und man sich erst durch sie dessen bewusst werde, was in einem stecke, gefiel den Schülern. Viel über sich selbst zu lernen und dadurch eigene Ängste zu besiegen, sei der Schlüssel zum Erfolg, wie Alexander Gedat in der gut gefüllten Schulaula darlegte.

Im Anschluss beantwortete der Referent offen die Fragen aus dem Publikum. der Manager verriet nicht nur manches private Detail, sondern erzählte auch von Reisen in die ganze Welt, die ihn immer wieder begeistern, seien sie geschäftlich oder privat.

Bei einem Rundgang durch seine frühere Schule zeigte sich Alexander Gedat, der heute in Bayern lebt, sehr aufgeschlossen gegenüber dem UNESCO-Profil des Gymnasiums und sprach die angenehm-freundliche Atmosphäre an. Schulleiterin Evelyn Futterknecht lud ihn ein, wiederzukommen an seine alte Schule.