Zwar werden die Weiden kaum noch zum Flechten von Korbwaren, als Viehfutter, Werkzeugstiele, Bohnenstangen oder für das Herstellen von Holzschuhen gebraucht, aber die regelmäßige Pflege, das Schneiteln, bedeutet Schutz von Tieren und Pflanzen, die direkt im Baum oder in dessen Nähe leben.

Durch Fäulnisprozesse an den Schnittenden kommt es zu Aushöhlungen, die auf den ganzen Baum übergreifen können. Steinkauz, Feldsperling, Gartenbaumläufer, verschiedene Meisenarten, Grauschnäpper, Kleinspecht und Gartenrotschwanz finden dort ebenso ein Zuhause wie seltene Käferarten, die auf Totholz angewiesen sind. Einige Wildbienenarten ziehen als Nachmieter in die Fraßgänge ein und haben die Pollentracht im Frühjahr direkt vor der Haustür. Gern siedeln sich in dem vermodernden Holz auch Brombeere, Holunderbeere und Vogelbeere an. Auch Säugetiere wie Fledermäuse, Bilche und Baummarder, die immer weniger Höhlen in Totholz finden, nehmen das Wohnungsangebot gern an.

An den vergangenen drei Montagen waren Aktive der ANTL an der Feldstraße in Ledde beim Schneiteln der 13 großen Kopfweiden anzutreffen. Um die wackeren Arbeiter zu unterstützen, kam Reinhold Harte aus der Nachbarschaft und brachte in einem nach Rotkäppchenart geschmückten Weiden-Korb zwei große Thermoskannen mit Kaffee. Da ließen die fleißigen Arbeiter sich nicht lange bitten und legten eine kurze Pause ein.