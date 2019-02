Mehrfach wurden die Schüler auf die Sicherheitsvorschriften aufmerksam gemacht. „Hat auch wirklich niemand ein Handy dabei?“, war die wichtigste Frage. Auch die Personalausweise wurden eingesammelt und an der Pforte der JVA abgegeben. Kontrolle und Sicherheit geht dort über alles, heißt es in einem Bericht der Hauptschule.

Die jugendlichen Besucher bekamen auf dem Gelände von zwei Lehrern der JVA eine kurze Erläuterung zu den Gebäuden: vom Bereich der Untersuchungshaft bis zum offenen Vollzug, von der Verwaltung über die Ausbildungsbereiche bis zur Schule. Zudem gab es Erklärungen zu den Vollzugsarten sowie über die Möglichkeiten der Ausbildung.

Erstaunen herrschte, als die Gruppe hörte, dass vereinzelt erst 14 Jahre alte Jugendliche in der Anstalt sind. „Wie geht das denn, mit 14 Jahren? Was haben die angestellt?“, so fragten die Schüler der Hauptschule. Eine Lehrerin der JVA erklärte, dass es bereits vorher eine Reihe von Straftaten in der Biografie eines so jungen Inhaftierten gegeben haben muss.

Fragen danach, ob die Jugendlichen in den Zellen rauchen dürfen, beschäftigten die Tecklenburger Schüler ebenso wie die Frage nach dem Grund der absoluten Trennung der männlichen von den weiblichen Inhaftierten, die zu einem erheblichen organisatorischen Aufwand führt. Als die Lehrerin der JVA antwortete, dass diese Trennung vom Gesetzgeber vorgegeben sei, zeigte sich großes Unverständnis bei den Schülern bezüglich dieser gesetzlichen Regelung.

Anschließend war Gelegenheit, sich mit drei jungen inhaftierten Frauen zu unterhalten. „Sind die eigentlich alle wegen Drogenbesitz hier?“, fragte eine Schülerin nach den Gesprächen. Doch es sind natürlich nicht alle Inhaftierten aufgrund eines Vergehens im Bereich der Betäubungsmittel in Iserlohn. Viele sind auch wegen Körperverletzung oder Diebstahldelikten inhaftiert. Diese wiederum hängen häufig mit Drogen im weitesten Sinne zusammen. So kam die Frage der Schülerin der Realität sehr nahe. Die Zeit während der Gespräche schien zu verfliegen, heißt es abschließend in dem Bericht der Schule.